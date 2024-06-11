美元似強還弱　長線看淡

美國經濟基本欠佳，貨幣匯價缺乏大升條件。（大公報） 中評社香港6月11日電／近期聯儲局委員繼續發表利率鷹派言論，除了反映通脹上升壓力猶在之外，還是透過出口術以支撐貨幣匯價。事實上，美元似強還弱，由去年初至今，美匯指數基本上原地踏步。由於美國經濟轉弱，加上債務風險，市場持續長期看空美元的基調不變。



大公報報導，美國半導體股王英偉達炒股份拆細，近月股價升逾兩成，但對美股實際刺激作用不大，三大指數在歷史高位附近好淡拉鋸，其中標普500指數本季至今僅升1.7%而已，遠遠跑輸同期勁升11%的港股，顯示不少投資者對美股有很大戒心，寧願高位套現。事實是美股潛藏大跌風險，例如美國計劃對華新能源產品加征貿易關稅，無端增加消費及生產支出，物價勢必易升難降，損害自身經濟及影響企業業績，有可能引發美元資產拋售，目前美債已形成跌跌不休格局，跌勢還可能蔓延至華爾街股市。



經濟弱債務高 美匯乏上升動能



今年反映美元兌主要貨幣表現的美匯指數升幅衹有3.5%而已，主要在103至105水平上落，而由2023年1月至今，美匯指數更只微升1.3%，基本上是原地踏步，似乎美匯上升動力不足。若然不是美元有5厘以上的高息支持，早已出現大幅下瀉。近期歐央行等多個經濟體減息，按理有利美匯顯著走強，但目前未見有太大刺激作用，從中可見美元匯價上升阻力重重。近月相繼有聯儲局委員發表利率鷹派言論，除了反映遏抑通脹未竟全功之外，還是透過出口術的伎倆支撐貨幣匯價，否則美元資產將遭遇拋售。



其實，美國經濟基本欠佳，貨幣匯價缺乏大升條件。美國首季經濟增速近兩年最慢，而通脹仍遠高於2%目標水平，陷入滯脹危機，拖累經濟長期低迷。



同時，美國債務風險高懸，全球持有美債信心下降，特別是美國不斷挑動中美貿易戰，對來自中國進口產品設限。如果中國與美國貿易之中收取的美元金額下降，自然逐步縮減購買美債規模，繼而減持手上美債。今年首季中國合共減持533億美元的美債，為歷來最大規模的一季，令美國金融界感到不安。有美媒解讀中國正大手沽售美債，可視為去美元步伐加快，並向全球產生示範作用，美債、美股、美元前景實在不容樂觀。



加快去美元化 續成全球趨勢



事實上，美元國際地位走下坡，匯價在過去半世紀不斷貶值，呈現長期下行趨勢。美匯指數在1985年曾觸及164的歷史高位，之後反復向下，上周五低見104.8，過去近40年累積跌幅為36%。



不過，聯儲局出口術支撐貨幣匯價的效用相信不會長久，若然美國霸凌行為、貿易保護主義措施變本加厲，估計中國在內的全球央行去美元化步伐進一步提速，減持更多美債等資產，形成市場持續對美元長期看空的格局。值得留意的是，今年是美國大選年，政治內鬥、社會內部矛盾將激化。正如全球最大對衝基金橋水創辦人達利奧所言，美國正處於巨大動蕩邊緣，甚至是“內戰”邊緣，可能出現州政府拒絕聯邦政府指示的亂局。因此，有理由相信美元匯價遲早出現巨震。



總括而言，美元匯價似強還弱，目前政經隱憂重重，美匯存在無序下跌的巨大風險。