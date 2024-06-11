﻿攜程力拓國際業務　增設阿拉伯語網站

攜程董事總經理兼國際市場副總裁蔡文軒。（大公報） 中評社香港6月11日電／攜程（09961）董事總經理兼國際市場副總裁蔡文軒表示，集團持續拓展國際業務，包括今年開始發展印尼及菲律賓市場，並進軍阿拉伯等中東地區。



大公報報導，蔡文軒接受訪問時指出，集團在疫情期間並無停止在品牌和科技上的投資，否則過去數年的業務增長衹有來自中國內地市場。他舉例說，過去一直有投資中國香港業務，例如在疫情期間提供隔離酒店，又參與新加坡政府推出的“重新探索新加坡消費券”（SRV），讓當地居民在Trip.com平台上換取旅遊產品，同時，除了投資馬來西亞和泰國等東南亞市場，還有日本和韓國。



至於市場發展步伐，蔡文軒提到，會按照投資回報（ROI）而定，例如今年開始發展印尼及菲律賓市場，並在潛力巨大的中東市場提供支援阿拉伯語的網站。他續說，除了傳統的機票和酒店預訂、租車服務等，尤其是在歐洲發展火車票業務，又指千禧世代、Z世代更多會參與演唱會等活動，從而帶動相關旅遊產品需求。



被問到國際在線旅行社（OTA）的發展趨勢，蔡文軒回應指，整個旅遊行業屬於萬億的市場，雖然OTA市場的滲透率仍偏低，但大眾正逐步由線下走到線上，加上科技的驅使，龐大的旅遊市場能容納多個營運者。



國際OTA平台收入增80%



今年首季，攜程來自國際OTA平台Trip.com的收入貢獻按年增長約80%，出境酒店和機票預訂增逾一倍。蔡文軒指出，內地出境游的持續恢復與國際OTA平台發展，將成為兩大業務引擎。



蔡文軒提到，疫情期後的出游需求得以釋放，惟酒店及航空公司人手短缺令供應減少，在供求失衡的前提下，導致酒店及機票價格回升。他表示，過去6至9個月供應陸續回復正常，例如酒店應用機械人以解決人手問題，預期隨著供求回復平衡，相關旅遊產品價格有望回落。



攜程數據顯示，2024年下半年五大航班搜尋目的地分別是日本、泰國、韓國、香港及新加坡。蔡文軒解釋，香港排名衹有第四位，並非不受旅遊者歡迎，更多是因為地域限制，例如日本有不同城市可供旅遊人士游覽。