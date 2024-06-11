抑通脹與穀經濟　聯儲陷兩難

中評社香港6月11日電／美國聯儲局將於本周議息，與年初的預期不同，市場幾乎一致肯定屆時不會減息，相信今年內會減息的分析師則愈來愈少。



大公報報導，一般而言，減息的目的是刺激經濟增長，但若果經濟仍未出現衰退先兆，勉強減息或會令經濟和通脹變得過熱。翻查聯儲局歷來的減息行動，往往是經濟處於衰退邊緣，又或者金融市場出現極度波動，如上世紀的長期資本管理公司倒閉事件，聯儲局才會先發制人減息。



為持續高息環境作準備



而且，減息往往是在低通脹、無通脹，甚至是通縮下進行，如今美國通脹率達3.6%，仍遠高於聯儲局目標的2%。因此，如果現在減息，通脹勢被穀高，屆時聯儲局或很快需要調頭加息遏通脹。



至於現今美國經濟，上季增長已回落至1.3%，但分析師預期，美國今年全年經濟增長將會達至2.4%，雖然不算強勁，但高於聯儲局所定義的1.8%無通脹增長標準。若果企業盈利改善，未來勞工市場的熱度將持續，導致工資有增無減，並刺激通脹進一步上升。



在這情況下，聯儲局要平衡通脹升溫和經濟增長的任務上，有著非常大的挑戰，故該局目前的注意力，已不在盡快把利率回復正常化的水平，而是如何防止經濟持續增長而引發的高通脹效應。因此，即使今年全不減息，相信亦不會令市場太意外。