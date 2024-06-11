﻿聯儲本周議息　99%投資者料利率不變

美聯儲將於周四公布6月議息結果，幾乎所有預測都認為利率將維持不變。（大公報） 中評社香港6月11日電／大公報報導，美國將於周三（12日）公布最新通脹數據，聯儲局則會在翌日公布議息結果。參考利率期貨顯示，市場對美減息預期持續降溫，逾99%投資者估計6月維持利率不變，而9月息口不變的比例也首次超過50%。同時，分析相信，議息會上公布的聯儲局點陣圖可能顯示今年只會減息一次，甚至全不減息。



美國將於周三晚上8時半（香港時間）公布5月份消費物價指數（CPI），市場估計按月升幅將收窄至0.1%，核心指數則維持0.3%升幅不變。按年方面，整體升幅則維持3.4%，仍遠高於聯儲局的2%目標，核心指數升幅則微微收窄至3.5%。



分析：缺乏支持減息的數據



在周四（13日）凌晨約2時（香港時間），聯儲局將公布6月議息會議的結果，利率期貨顯示，逾99%投資者估計將維持利率不變，僅0.4%預期聯儲局會減息0.25厘。此外，分析估計，聯儲局官員屆時將會降低今年預期減息的次數，由原來的3次減至2次或1次。根據本周公布的聯儲局利率點陣圖，今年減息兩次的機會為41%，而預期只減息一次，甚至不減息者的亦有41%。Wilmington Trust總經濟師Luke Tilley表示，聯儲局委員將在會上表示，雖然最近有令人鼓舞的數據，但還要有更多證據，才能確定官員對減息的信心已回復。



事實上，聯邦公開市場委員會（FOMC）自從去年7月起，便一直把利率維持在20年以來最高水平，但隨著去年下半年通脹率下跌，官員曾預期今年利率將持續回落，然而，基於今年以來減通脹的步伐一直十分緩慢，故今年來不斷修改對減息的意向。



Oxford Economics美國總經濟師Ryan Sweet表示，聯儲局在減息前，將要見到一系列令他們相信通脹有望回落至2%目標水平的數據，目前通脹的風險仍然偏向上行。

