飛龍耀夜空　歡呼遍維港

昨日端午佳節，灣仔海濱晚上舉辦無人機表演，吸引大批市民到場觀賞，現場歡呼連連。（大公報） 中評社香港6月11日電／昨日端午節，旅發局在灣仔海濱對出海面舉辦無人機表演，由1000部無人機呈現不同動態圖案，包括卡通造型的糉子機打龍舟鼓、飛龍在高空盤旋、龍舟競渡等端午應節場面，吸引大批市民到場觀賞，現場歡呼連連。



大公報報導，文體旅局局長楊潤雄表示，是次無人機表演非常精彩，現場反應正面，會繼續汲取經驗和主辦同類表演，為市民及旅客帶來歡樂及幸福感；又透露旅發局就未來數月的表演已有初步計劃，會適時公布。



昨晚灣仔海濱的無人機表演，以端午為主題，由1000部無人機參與表演。為了能夠占得最佳觀賞位置，傍晚六時已有不少市民聚集在海濱。有市民大贊舉辦這類盛事活動氣氛良好，市民樂在其中，“上次也在尖沙咀海旁看過多啦A夢無人機表演，節日假期加上有活動，能夠一同歡度，是好事。”



旅客馬先生透過小紅書得知有無人機表演，專誠於下午便到來“霸位”等候，“上次多啦A夢的表演可惜遲到，沒看到，這次能看到就好，很期待。”



免費派雪糕大受歡迎



昨日天氣炎熱，旅發局特意安排雪糕車，於下午6時至8時於灣仔碼頭入口旁向公眾及旅客免費派發雪糕，讓大家消暑之餘，增添節慶氣氛。



晚上8時正，隨著音樂響起及市民的歡呼鼓掌，閃爍的無人機徐徐掛上夜空，表演正式開始。首先，無人機拼成數隻綠油油的糉子，隨著中間最大的糉子竹葉打開，一只拿著鼓棍的糉子敲打龍舟鼓的畫面映入眼簾，造型生動可愛。圖案維持一陣後，無人機隨機分散，幻化成三片包糉子必備的竹葉。三片竹葉跟著音樂節奏慢慢在空中飄動約一分鐘後，又拼成了三條分別為紅、藍、綠色的龍舟，龍舟上還充滿細節，可見健兒拿著船槳劃動，互相競渡。無人機又跟隨音樂在空中移動，三條龍舟也跟著移動，生動非常。



維持兩分鐘後，三條龍舟分散，閃爍的燈光也消失在黑夜之中。數秒後，點點的燈光再次亮起，組成一支龍舟船槳，隨後一條飛龍的龍頭從船槳旁慢慢游出，幻化成一條飛龍，圍繞著船槳盤旋。立體的飛龍在上空盤旋一幕最得觀眾喜愛，海濱鼓起連連掌聲和歡呼。兩分鐘後，飛龍散開，重新組成一只糉子在扒龍舟的畫面，其他無人機則在旁邊拼出綠色的“端午快樂”四個大字，表演結束。



未來數月表演已有計劃



行政長官李家超、文體旅局局長楊潤雄、勞福局局長孫玉菡和旅發局主席彭耀佳等人亦有到場。楊潤雄表示，表演非常精彩，現場所見反應非常正面，會繼續汲取經驗及改善，希望為市民及旅客帶來歡樂和幸福感。他說，留意到內地社交平台對上次無人機表演有很多正面評價，相信今次亦會有好正面評價，旅發局就未來幾個月的表演已有計劃，適當時候會公布，強調每次無人機表演都有不同主題，相信市民及遊客不會感厭倦。