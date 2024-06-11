米蘭舉辦跨民族文化聯歡晚會

圖為基金會成員和社區居民合影。（圖源：中國僑網） 中評社北京6月11日電／據中國僑網報導，據歐洲壹佰君6月8日意大利米蘭消息，當地時間6月7日晚，意大利宋慶齡基金會米蘭分會、Affori區反種族歧視組織及家長協會聯合舉辦了一場跨民族文化聯歡晚會，來自不同國家的朋友歡聚一堂，展現出不同民族文化的多樣性與和諧共存。晚會主題圍繞“跨民族文化交流”展開，旨在通過美食、音樂和舞蹈等形式，展現不同國家豐富多彩的文化魅力。



意大利宋慶齡基金會米蘭分會會長陳銀燕和會成員們精心準備了中國餃子，將中國傳統的餃子文化帶到米蘭的社區。社區居民們一邊品嘗著美味的餃子，一邊交流著對中國文化的認識和感受，場面溫馨而和諧。



中國餃子的獨特口感和美味受到了社區居民的熱烈歡迎。許多人表示，這是他們第一次品嘗到正宗的中國餃子，感覺非常新奇和美味。他們通過品嘗中國餃子，更加深入地瞭解中國文化和傳統，也感受到了文化交流的魅力和意義。



此外，晚會還通過音樂和舞蹈等形式展現了不同國家的文化魅力。來自各國的藝術家和表演者紛紛登台獻藝，他們用音樂、舞蹈、戲劇等藝術形式，向觀眾傳遞了各自文化的精髓和魅力。現場觀眾陶醉在藝術的海洋中，感受著不同文化帶來的衝擊和共鳴。



意大利米蘭市Affori區區長代表Affori區的所有居民，向基金會表示衷心的感謝。她說：“華人作為我們多元文化社會的重要組成部分，對於Affori區的繁榮與發展做出了巨大貢獻。華人們的勤勞、智慧和團結精神，不僅推動了當地經濟的快速增長，也豐富了社區的文化多樣性。因此，我要特別感謝那些為移民融入本地社會付出努力的每一個人。”