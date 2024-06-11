富權：顧立雄為何要“黃埔軍校”廢除踢正步？

中評社香港6月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：顧立雄為何要“黃埔軍校”廢除踢正步？以下為文章內容。



再過幾天，六月十六日，就是黃埔軍校建校一百週年，海峽兩岸都將舉行隆重的紀念活動。在台灣地區這邊，除了是一群退役的老軍人依慣例將於明天在凱道舉行民間的閱兵儀式之外，位於高雄市鳳山的“陸軍軍官學校”（黃埔軍校的後身），將正式舉行“黃埔百年校慶”活動。六月六日，該校進行了第一次的全程預演（即彩排）。



也就是在六月六日的這一天，新任“國防部長”顧立雄前往“立法院”“國防與外交”委員會作“業務報告”並備質詢。他在接受民進黨“立委”沈伯洋質詢時表示，今年黃埔校慶尊重前部長丘國正的決策，且學生們也已練習踢好幾個月，所以典禮上的踢正步照常舉行；但他要求，以後校慶以齊步分列式為主，不再踢正步。沈伯洋再問刺槍術相關問題，顧立雄稱，現在有近戰格鬥訓練，傳統刺槍比較不具有近戰格鬥功能，所以會取消。



顧立雄聲稱今後黃埔軍校校慶活動將取消踢正步，引發輿論嘩然，尤其是那些有“外省人”背景的“老黃埔”，紛紛指責顧立雄“背叛黃埔英魂”。而一些名嘴也批評顧立雄“住海邊、管太多”。曾任正步教官的國際專家賴岳謙則直言，踢正步對身體確實不好，但軍容的維持重要，他指顧立雄犯下了一個錯誤，就是只廢除正步，卻沒提出展現軍隊威儀的替代方案。



顧立雄在當天提出的“七大軍務改革方案”，取消踢正步及刺刀格戰術，只是其中兩項。至於其他五項，則還沒有透露。有名嘴猜測，按照顧立雄“討好”軍人的思路，可能是加菜金、減少訓練時間、增加休假日子等。



但取消踢正步是減輕軍人“膝蓋負擔”，只是“醉翁之意不在酒”而已。被國台辦痛斥為“頑固台獨分子”的顧立雄，其實是要假借取消踢正步，斬斷“國軍”尤其是黃埔軍校來自大陸地區的淵源，要與中國大陸進行“切割”，尤其是要徹底消弭“國軍和解放軍都是中國軍”的政治連結。這一點，就連被嘲笑為“百分之二百一十命中率”，正在為拿不到“黃埔軍校百年慶”請柬而“貓刮咁嘈”的退役少將於北辰，也“品味”到了，直指這次陸官百年校慶要踢正步“是應和軍閥派、統派那種閱兵的個人企圖心”。作為籍貫江蘇省南通市的“外省人”第二代的顧立雄，竟然做出這麼一個背宗棄祖的決定，難怪會被戴上“頑固台獨分子”的帽子。

