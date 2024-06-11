俄一架蘇－34戰機因技術故障墜毀　2人遇難

蘇－34戰機資料圖（圖源：央視新聞） 中評社北京6月11日電／據央視新聞報導，當地時間6月11日，俄羅斯國防部通報稱，俄空天軍的一架蘇－34戰機在北奧塞梯的山區墜毀，2名飛行員遇難。



聲明稱，當時該飛機正在執行例行訓練任務，事故初步原因被確定為技術故障。事故沒有造成地面設施損毀。



（來源：央視新聞）