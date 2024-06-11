大選年與美國的“管控”對華競爭（圖源：新華社） 中評社北京6月11日電／據大公報報導，目前，美國總統大選已拉開帷幕，兩黨都在為選戰作各種準備。一般而言，美國各界在大選年的關注重點會更加聚焦國內，對外交議題的關注相對沒那麼高。不過，伴隨近年來對華戰略競爭在美國政策議程中位置的提升，中國議題在美國大選中的熱度有所上漲。2020年大選期間，美國兩黨參選者紛紛就涉華問題強硬發聲，中美關係一度成為熱點之一。同樣，2024年美國對華政策也難以擺脫日漸濃厚的選舉氛圍影響，一些微妙動向值得關注。



就拜登政府而言，它繼續保持著對華戰略競爭的基調，但近期有意突出“有管理的競爭”。2020年大選期間，還未上台執政的拜登就同共和黨在對華政策上有過激烈交鋒，雙方競相對華示強，攻擊對方“軟弱”。執政以來，拜登政府延續前屆政府對華戰略競爭的基本定位，但調整了部分政策設計，使之更符合民主黨的總體議程和外交傳統，包括動員盟伴加大對華體系性施壓，在高科技領域對華實施更系統的“小院高牆”限制政策等。



對華強硬已無助爭取民意



不過，在大選年的特定背景下，拜登政府在推進競爭性對華政策的同時也強調“管控”競爭。2024年1月，國家安全顧問傑克.沙利文在美國對外關係委員會發表演說，他回顧拜登政府三年來的對華競爭“成效”後，話鋒一轉，聲稱這些舉措並非政府對華政策的全部，還有一項重要內容是“增進中美關係穩定”。沙利文表示，“一項可持續的對華政策需要同時考慮多種事實，並通過不斷調整來實現平衡”。



不難看出，面對激烈的大選競逐，在對華關係這個重要議題上，拜登團隊希望給出有別於共和黨“超強硬”路線的另一種方案，以期獲取更多差異化優勢。在拜登方面看來，缺乏管控和“護欄”的競爭將大大增加中美爆發烈性衝突的風險，這也是美國民意擔憂所在。經過2020年大選和三年多執政的拜登方面已經意識到，與其與共和黨“拚強硬”，不如運用自身擅長的外交活動，展現對中美複雜博弈的“精細化”處理能力，打造“善於管理”中美關係的形象。今年3月發表國情咨文演說時，拜登列舉了一連串他的對華“競爭”與“管控競爭”手段，並表示，“坦率地說，我的前任口頭上對華強硬，但從未想過要那樣去做”。

