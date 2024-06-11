“日元先生”：日元匯率明年可能130

中評社香港6月11日電／日本財務省5月31日公佈的外匯干預實際數據顯示，4月26日～5月29日實施的外匯干預總額達到9.7885萬億日元。日本原大藏省（現為財務省）財務官榊原英資接受日經新聞專訪時，就買入日元進行外匯干預的措施表示：“由於外匯儲備不能大幅減少，因此能夠干預的金額有限”。然後對此次的干預評價稱：“有一定效果”。他就今後的日元匯率預測稱，美國經濟將走弱，日本經濟將相對走強。因此認為到2025年日元有升值（美元貶值）到1美元兌換130日元左右的空間。



記者：您如何看實施外匯干預？



榊原英資：可以說干預取得了一定效果。和日元的貶值水平相比，可能（財務省）在意的是日元貶值加劇的速度感。與我過去干預外匯時相比，現在的市場規模更大。因此，如果要進行實際干預的話，必須投入相當大的金額，而且需要選擇市場參與者意想不到的時機來實施，否則難以產生效果。



記者：很多人認為，因為受到外匯儲備的制約，所以賣出外匯、買入日元的干預是有限的。



榊原英資：確實存在外匯儲備方面的制約。我過去也參與過外匯干預，曾在用掉約10分之1外匯儲備時，就覺得無法再繼續干預了。其中的原因是，不僅可以使用的現金和存款以及可變賣的美國國債等存在限制，而且要考慮適當的外匯儲備餘額水平。不能大幅減少外匯儲備。



記者：有不少意見認為，外匯干預必須按照國際規則來實施，這裡面的具體規則是什麼呢？



榊原英資：雖然談不上什麼國際規則，但至少在干預日元兌美元匯率時，必須得到美國的同意。美國財政部長葉倫最近反覆強調：“應該少進行”干預，這可能是她的真心話。



記者：這次是在日本的節假日和美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議剛剛結束之後干預外匯。



榊原英資：這並不算違反規則。干預要在（市場）預料不到的時候進行，效果才會更好。美國方面可能也對此無話可說。相互進行外匯干預時都是如此。



記者：原來預計2024年初美國將進行降息，同時日元貶值將趨於穩定，但實際上美國降息推遲，日元貶值加劇。請您談一下對今後的預測。



榊原英資：我認為美國經濟比較強勁。由於目前還不清楚美聯儲是否會降息，因此短期內日元貶值趨勢或許會持續。



但我一直覺得美國經濟今後可能會稍微變弱，日本經濟（相對而言）可能會相當強勁。如果是這樣的情況，完全有可能從日元貶值轉為日元升值。到2025年，日元升值美元貶值到1美元兌130日元左右也不奇怪。



記者：日本銀行（央行）在3月解除了負利率政策，市場正在關注下一步將會如何發展。



榊原英資：我（對日本銀行的現任管理層）比較瞭解，因此可能會持有偏袒的態度，但迄今為止日本銀行的金融政策是合理的。我認為日本銀行最終會走向（進一步）加息。



記者：關於日本銀行的政策調整，市場上部分人士認為日元貶值的負面影響很大。



榊原英資：對於日本而言，日元升值可能更有利。過去有觀點認為日元貶值會促進出口增長，但考慮到隨著日本企業進軍海外，國際化進程不斷加快，變得難以受到匯率波動的影響，（對進口有利的）日元升值仍然具有一定好處。如果進口商品價格上漲，將對日本國內消費產生負面影響，目前這種因素可能較為突出。綜合來考慮，我認為日元貶值沒有什麼好處。



榊原英資（さかきばら・えいすけ），1964年畢業於東京大學經濟學部，隨後進入東京大學研究所，1965年加入大藏省（現財務省）。1995年~1997年擔任國際金融局長，1997年～1999年擔任財務官，由於其積極的匯率干預立場等原因被譽為“日元先生”。1999年7月退出官場後，歷任慶應義塾大學和青山學院大學教授等職，目前擔任一般財團法人印度經濟研究所理事長。