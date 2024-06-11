中評社北京6月11日電／網評：“雙法雙機制” 守護國際金融中心



來源：大公報 作者：李頴彰



香港的國際金融中心地位建基於穩定的金融系統和法治環境，得益於獨特的地理位置和便捷的交通網絡，這使得香港與世界各主要經濟體之間保持著緊密的聯繫。多年來，特區政府和相關機構通過監管和維護金融市場贏得了國際投資者的信任，使香港成為其中一個重要的商業和金融中心。更重要的，在複雜的環境下，“雙法雙機制”確保香港作為國際金融中心地位的鞏固和提升。



香港擁有完善的金融基礎設施和大量專業人才，包括銀行、保險、證券和資產管理等領域。在全球金融市場中，這些機構發揮著重要的作用，並吸引了來自世界各地的金融專業人士來港工作及投資。這些金融基礎設施和人才是香港作為國際金融中心的核心競爭力所在。此外，中央一直支持和促進香港的金融業發展，鞏固提升香港國際金融中心地位。



高水平安全支持高質量發展



香港之所以成為國際金融中心，並非僅僅依賴於國際投資者的信心。雖然外部投資對本港的經濟發展具有積極推動作用，但更重要的是香港能夠發揮獨特的角色，既服務國際投資者，也服務國家更高水平開放。這種雙重角色使得香港在全球金融體系中具有特別競爭力，與內地有著緊密的經濟聯繫和互補性，使其成為國家與世界之間的重要樞紐。香港不僅為內地提供對外開放的視窗，也便利國際投資者進入中國市場。



更重要的是，香港國安法和《維護國家安全條例》實現了相容互補，充分發揮了“雙法雙機制”的制度優勢，在香港全面構建了一個既維護安全穩定又促進良政善治的體制保障。因此可以毫無後顧之憂地輕裝上陣，全力聚焦經濟發展、謀求進步、惠及民生、增加幸福，為本港創造一個更加繁榮、更美好的家園。這一制度安排充分體現了國家對本港的支持和尊重，確保了本港高度自治和法治原則的延續。這種政治穩定和法治環境為香港成為國際金融中心奠定了堅實的基礎。



“天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往”。香港作為國際金融中心的優勢地位是不可替代的，更不存在所謂的“玩完”，香港將一如既往繼續用好“一國兩制”下“背靠祖國、聯通世界”的得天獨厚優勢，善用作為國家唯一普通法司法管轄區的特殊地位，發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，實現高質量發展。

