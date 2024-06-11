西方權威機構被揭包庇“騙子醫生”

圖：意大利外科醫生馬基亞里尼（中）2023年在瑞典被判囚兩年半。＼法新社 中評社北京6月11日電／據大公報報導，意大利外科醫生馬基亞里尼曾被瑞典卡羅琳醫學院等西方權威機構包裝為“學術明星”，但後來被揭露偽造數據、誤導患者，導致多名接受氣管移植手術的患者在痛苦中死去。近期出版的一本新書揭露更多關於馬基亞里尼騙案的真相，曝光卡羅琳醫學院包庇馬基亞里尼、打壓吹哨人。在馬基亞里尼的罪行被揭露數年甚至已經被判刑後，多個國際頂尖期刊才撤下他的論文。



意大利外科醫生馬基亞里尼2008年完成全球首例組織工程氣管移植手術，2011年又完成全球首例人造氣管移植手術，自此聲名大噪。他聲稱，自己開創了將患者自體幹細胞與人工納米復合材料製成的氣管相結合的方法，可避免免疫排斥反應。他於2010年成為瑞典卡羅琳醫學院的客座教授，並在《刺針》等專業期刊上發表多篇論文。



吹哨人被殘酷打壓



2011年至2014年，馬基亞里尼為來自瑞典、英國、美國、俄羅斯等國的至少9名患者進行人造氣管移植手術，但其中8人在術後4年內因嚴重併發症死亡。2013年起，馬基亞里尼的4位同事開始質疑他的“學術成果”，並於2014年向卡羅琳醫學院提交舉報信。今年5月出版的新書《偶爾的人類犧牲：醫學實驗與說“不”的代價》披露，這4名吹哨人遭到殘酷打壓。



舉報馬基亞里尼的4名吹哨人中，有3人是其論文的共同作者。他們認為自己受到了欺騙，因為馬基亞里尼閉口不談人造氣管移植手術導致的併發症，甚至在多名患者未簽署同意書的情況下進行手術。他們還指出，馬基亞里尼多次偽造和漏報支氣管鏡檢查結果，且2011年發表在《刺針》上的論文歪曲了手術結果。



卡羅琳醫學院作出了回應，委託瑞典烏普薩拉大學名譽教授戈爾丁進行調查。2015年，戈爾丁證實了吹哨人的說法，指出馬基亞里尼發表的至少7篇論文存在學術不端行為，包括偽造數據、歪曲手術結果、忽略導致患者死亡的重大問題等。然而，卡羅琳醫學院在數月後召開的新聞發布會上否認了戈爾丁的調查結果，並宣布對馬基亞里尼“有信心”，將繼續聘用他。《刺針》亦發表社論，力挺馬基亞里尼。



與此同時，吹哨人遭到了殘酷打壓。吹哨人之一西蒙森說，卡羅琳醫學院指控他們“侵犯患者隱私”，還報了警。事實上，他們在提交的報告中隱去了所有患者的身份，且提前申請了訪問患者紀錄的倫理許可，不存在違規操作。另一名吹哨人格裡內穆說，他在學術圈被孤立，甚至無法申請到經費，研究工作一度停擺。據報導，卡羅琳醫學院如此包庇馬基亞里尼是因為他是一棵“搖錢樹”。

