甘茨退出以戰時內閣　籲提前大選

圖：甘茨（中）9日宣布退出以色列戰時內閣。＼美聯社 中評社北京6月11日電／據大公報報導，據半島電視台報導：以色列戰時內閣成員、主要反對黨國家團結黨領導人甘茨9日晚宣布退出戰時內閣和緊急政府，並呼籲以色列提前舉行議會選舉。隨後，同屬於國家團結黨的戰時內閣觀察員艾森科特也宣布退出。

甘茨9日晚在新聞發布會上說，他的政黨出於國家利益考慮，在新一輪巴以衝突爆發後加入緊急政府，但總理內塔尼亞胡“正阻止以色列取得真正的勝利”。他聲稱，“真正的勝利”意味著以方所有被扣押在加沙地帶的人員獲釋、巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）不再是加沙治理機構，以及成立一個針對伊朗的地區聯盟。他強調，以色列應在今年秋天提前舉行議會選舉，最終建立一個能夠贏得人民信任且能面對挑戰的政府。



甘茨原計劃於8日舉行新聞發布會，但當天內塔尼亞胡政府發起解救人質行動，以軍突襲加沙中部難民營救出4人，令甘茨推遲了新聞發布會。這次行動導致至少274名巴勒斯坦人死亡，招致國際社會強烈譴責。內塔尼亞胡9日勸說甘茨繼續留任，但未能挽回局面。甘茨還呼籲戰時內閣另一名成員、以色列國防部長加蘭特也退出。



甘茨在以色列政壇屬於中左翼陣營，而內塔尼亞胡政府由右翼和極右翼黨派組成。有分析認為，甘茨的退出將導致內塔尼亞胡更依賴極右翼，令加沙停火談判形勢更複雜。