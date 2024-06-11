賽龍展拚勁　振奮港人心

左圖：香港仔龍舟競渡大賽保留傳統的蜑家文化色彩，海上賽道旁泊滿了漁船，很有特色。右圖：經過一輪苦練終於獲獎，健兒們賽後開心自拍。＼大公報記者林少權攝；下圖：赤柱國際龍舟錦標賽有逾一百九十隊龍舟隊伍參與，選手們奮力擊槳向前，力爭佳績。＼大公報記者蔡文豪攝 中評社北京6月11日電／據大公報報導，昨日端午節，全港多區按傳統舉辦龍舟賽事，健兒們在陽光下奮力揮動船槳，水花四濺，龍舟鼓聲此起彼落，岸上的吶喊歡呼聲不絕於耳；端午節慶主題無人機表演晚上在灣仔海濱對出海面上演，千架無人機拼湊出端午糉子、龍舟競渡等動態圖案，現場讚嘆連連。各項活動除了為本地市民增添節慶氛圍，更向海內外遊客展示中華傳統文化的精神。



赤柱／錦標賽戰況激烈 健兒：享受比賽過程



赤柱國際龍舟錦標賽昨日在赤柱正灘上演，逾190隊龍舟隊伍，約3800人參與，現場氣氛高漲。有旅客透過社交平台特意訪港觀看比賽，屬於文化體驗一種；另有家長帶同子女認識傳統節日，瞭解端午節背後歷史及由來。



市民旅客投入 衝線高聲喝采



昨早赤柱天氣不穩，一時陽光普照、一時落大雨，但無阻一眾龍舟健兒的熱情，比賽戰況激烈，各隊伍衝線一刻，全場高呼大叫。



有參賽隊伍笑言已“豁出去”，天氣無阻參賽心情，隊伍團結一心，享受比賽過程，又大讚節日氣氛濃厚。



“氣氛都回來了（較疫前）！”參賽選手黃小姐表示，各隊伍的實力不相伯仲，戰況與疫前同樣激烈。參賽選手張先生大讚今年氣氛濃厚，沙灘岸邊站滿人群，人流與疫前相若，大型盛事當然期望吸引更多旅客、市民參與其中。



參賽隊伍之一的龍舟隊負責人李先生表示，“今年（參賽）隊伍實力好強！”自疫情後組織參賽隊伍，今年是第二次參與比賽，總結去年經驗今年成績較往年有所進步，“我們有策略，把主力都放在後面，好似‘摩打’加速！”而比賽過程中隊伍間距離“追得好貼”，各隊伍你追我趕，配合龍舟鼓手的節奏非常有感覺，整體比賽都很盡興、所有隊伍都享受比賽過程。



太陽猛烈抑或下雨，一眾觀眾都未曾離開，繼續為心儀隊伍打氣、歡呼。居港英國人Nilufer與丈夫首次觀看龍舟賽事，認為端午節傳統習俗非常有趣，活動可體現出團隊合作精神，期望明年有機會參與其中，成為龍舟隊伍的一員。

