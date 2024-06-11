香港：“盛事之都”活力持續迸發

一系列端午節和龍舟元素裝飾物近日亮相香港尖沙咀星光大道沿線，吸引大批市民遊客前來打卡。 中評社北京6月11日電／據人民日報海外版報導，卡通粽子、龍舟競渡、祝福圖案……6月10日，以端午節慶為主題的無人機表演亮相香港灣仔海濱，市民和遊客紛紛舉起手機拍照，定格精彩瞬間。“人很多，氛圍很熱鬧，好像空氣中都彌漫著興奮的感覺。”從深圳來觀看表演的姜女士告訴記者。



在尖沙咀星光大道，多個消暑美食檔人潮湧動，國際潮流IP推出全新端午主題打卡熱點……今年端午假期，香港以豐富多彩的活動迎接各地旅客，旅遊市場活力迸發，持續展現“盛事之都”的魅力。接連不斷的盛事也帶動了香港旅遊、酒店、餐飲、零售等行業發展，為業界帶來人流和新的商機。



打造豐富活動



今年以來，香港盛事活動不斷。“香港·全球人才高峰會”“香港流行文化節”“2024全球繁榮峰會”“國際醫療健康周”……盛事活動“一浪接一浪”， 涵蓋文化藝術及創意、體育、會展、金融經濟及創科等不同領域。通過一系列綜合性盛事的舉辦，香港不僅向世界展示出國際大都會的獨特魅力，而且成功匯聚國際企業、人才和資金，為整體經濟注入多元的發展動力。



統計數據顯示，今年前4個月共有約1462萬人次旅客訪港、同比增加1倍，香港GDP首季增長2.7%，特區政府投資推廣署今年首季總計協助150家海外公司在港發展，較去年同期增加46%。香港特區政府財政司副司長黃偉綸表示，各項盛事活動不僅為市民和旅客帶來歡樂氣氛，也有助於鞏固提升香港的國際城市地位。特區政府已預留1億港元加強未來3年盛事宣傳工作，爭取更多盛事在港舉辦。



日前，香港特區政府公布2024年下半年香港盛事年表，全年盛事加碼至超過210項，增幅超過四成，包括42項會議及展覽盛事、25項文化藝術及創意盛事、15項體育盛事等，為香港“盛事之都”的旺火再添一把“新柴”。



“這相當於香港每兩天就至少有一項盛事舉辦。豐富且具吸引力的活動會產生協同效應，讓旅客留港時間更長、消費更多。”香港特區行政長官李家超透露，全年盛事預計吸引約170萬人次旅客參與，為香港帶來約72億港元的消費額。

