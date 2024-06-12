李家超記者會：香港載荷專家入選意義重大

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月12日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超6月11日上午在政府總部召開記者會，他宣佈了香港已經成功出現一位載荷專家參加國家的航天工程。期間，他還就港大管治風波、香港法院審訊等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨，各位市民，大家好！我宣布一個全香港都引以為傲的好消息，一個我感到非常振奮和鼓舞的好消息，香港已經成功出現一位載荷專家參加國家的航天工程。中國載人航天工程辦公室剛剛宣布，他們已經完成第四批預備航天員的選拔工作，當中包括一名來自香港的載荷專家。這是香港的光輝歷史，是首次有我們香港市民獲選成為國家載人航天工程的載荷專家，有機會成為航天員，親身去到太空，親身參與科研工作，親身為國家航天工程作出貢獻，寫下特區和香港人的光輝歷史。



我衷心感謝中央一直關愛香港，給予香港人員參與選拔的機會。這次選拔要求極其嚴格，每個參與選拔的人員都非常優秀。獲選的人員要通過初選、復選、定選的多次和多項考驗及篩選，才可以最後獲得正式選出。中央開放給香港人員參與選拔，是對香港科技界的支持和鼓勵。這次給予香港參與國家航天事業的機會，使我們感到國家的偉大。



這次選出來自香港的載荷專家，體現了三個重要意義。



第一，體現香港在“一國兩制”下的獨特地位。衹有在“一國兩制”下，香港人員才有參與國家航天選拔的資格。國家的航天工程是國家 任務，衹有在“一國兩制”下，香港特區才有資格參加這項國家任務。



第二，突顯國家重視香港科技發展，肯定香港創科人才的實力。一直以來，本地大學科研團隊多次為國家的航天工程提供科技研究技術和儀器工具，包括探索月球和火星的航天工程。現在出現首位香港預備航天員，證明香港創科人才的國家級實力。政府和香港人才在科技發展所作的努力，將不斷創造更多好成績。政府會繼續推動一系列措施，培育更多科研人才，全力建設香港成為國際創科中心，為國家科技強國建設作出貢獻。



第三，顯示香港青年實現夢想的決心和毅力。獲選的香港載荷專家，經過初選、復選、定選三個階段的嚴格選拔，無論在生理、心理上都經歷重重考驗，卓越非凡。這需要強大勇氣、決心和毅力，她是香港人的驕傲，是香港青年的榜樣。



我們的載荷專家將要面對嚴謹的訓練和考核，很可能未必能夠如以往一般時時與家人相聚。這不單是個人付出，可能是整個家庭的付出。我和香港人都感受到這些重大的付出，但我們會全力支持他們，支持和感謝香港的載荷專家代表香港在這光榮的國家任務中，作出貢獻。



我知道各位市民都很關心香港載荷專家的身分，以及接著的安排。由於國家在預備航天員選拔的安排有多方面的考慮和規定，按照一貫做法，在現階段這些細節不公開。到了適當的時候，我們會公布。