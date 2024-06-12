徐博東新著《台海情緣》　兩岸關係的信史

《台海情緣——一個家族的歷史見證》新書發布會暨座談會6月11日上午在北京台灣會館召開。（中評社 海涵攝） 中評社北京6月12日電（記者 海涵）由全國台灣研究會、九州出版社主辦，北京聯合大學台灣研究院承辦的《台海情緣——一個家族的歷史見證》新書發布會暨座談會6月11日上午在北京台灣會館召開。該書作者、北京聯合大學台灣研究院創院院長、著名台灣問題研究學者徐博東講述了寫作心路歷程並致謝，全國台灣研究會會長汪毅夫出席了會議，海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫、中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周、北京聯合大學台灣研究院院長李振廣、中華文化發展促進會原副會長辛旗、中國台灣網原副總編吳彤、中共在台犧牲烈士親屬代表劉光典烈士之子劉玉平等出席會議並發言。九州出版社社長兼總編輯張黎宏、全國台灣研究會副會長王衛星分別主持了新書發布會和座談會。



《台海情緣——一個家族的歷史見證》記敘了作者家族的真實故事，內容包括作者父母及其戰友參加中共地下工作入島迎接解放、作者家庭骨肉分離四十年、子承父志繼續對台研究工作等，並辟有專章集中寫作者父親徐森源的革命戰友鐘浩東、徐新傑、陳仲豪、謝漢光等革命前輩故事。既是一部催人淚下的家族史，也是反映兩岸同胞悲歡離合和中華民族不屈抗爭、尋求解放、追求國家統一的時代畫卷。



全國人大常委會副委員長、民革中央主席鄭建邦為該書作序《苦難孕育輝煌》，全國政協委員、全國台灣研究會副會長王衛星作序《一曲催人淚下的悲歌》，中華文化發展促進會原副會長辛旗作序《蕩氣回腸、色彩斑斕的時代畫卷》，中國台灣網前副總編吳彤作序《故事·歷史·情懷》，北京聯合大學台灣研究院院長、教授、長城學者李振廣作序《歷史長河中的一串絢麗浪花》。



鄭建邦在序言中指出，博東是享譽兩岸的知名台灣問題專家，筆耕不輟，見解精深，為對台工作建言獻策，作出了積極貢獻。他創立並領導北京聯合大學台灣研究院多年，為該院發展成為大陸知名對台智庫奠定基石，嘔心瀝血，功勛卓著。

