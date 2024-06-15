中韓智庫首爾戰略對話 探索新型戰略合作

中國駐韓大使邢海明發言（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾6月15日電（記者 崔銀珍）上月末，中日韓領導人會議時隔4年半復辦，期間共同舉辦的中韓雙邊會議為契機，兩國能否為關係正常化奠定基礎備受關注。5月29日，中國駐韓大使館和全球戰略合作研究院在首爾新聞中心國際會議場主辦了“中韓——探索新型戰略合作"的智庫戰略對話。本次會議由中國國際問題研究院、上海國際問題研究院、中國軍事科學院的16名專家和來自19個韓國外交安保智庫的30多名專家參加，期間以相互尊重、相互理解、相互合作為基礎的中韓戰略合作夥伴關係探索“新戰略合作”進行了多種討論。



在當天的開幕式上，駐韓中國大使邢海明表示，當今世界各國利益和命運前所未有地緊密相連，中日韓更應堅守合作初心，堅持開放包容、互尊互信、互惠互利、交流互鑒，共同推動三國合作整裝再發、換擋提速，邁向全面發展的新征程，為地區繁榮穩定作出更大貢獻。



邢海明說，良好的雙邊關係是中日韓合作的重要基礎。我願就新形勢下中韓關係發展提幾點建議：一、增進戰略互信。希望韓方客觀看待中國發展，同中方一道把握兩國友好互信的大方向，尊重彼此核心利益和重大關切，堅定做彼此信賴的友鄰、相互成就的夥伴。二、妥善處第三方因素。中韓雙方應堅持獨立自主，把握正確方向，共同防止形成“新冷戰”或陣營對抗，共同促進多彩的地區和世界和諧共處。希望韓方客觀理性看待中方作用，同中方一道維護半島和地區和平穩定。三、深化務實合作。所謂“脫鈎斷鏈”“去風險”“中國產能過剩”等論調和行徑純屬保護主義、霸凌霸道。中韓雙方應堅持開放包容、互利共贏，攜手開拓新領域、拓寬合作面，同時共同抵制把經貿問題泛政治化、泛安全化，維護兩國和全球產業鏈供應鏈穩定暢通。四、促進民心相通。歡迎更多的韓國朋友去中國看看，體驗新時代中國的發展，感受中國人民的熱情。一些人炒作中國《反間諜法》影響外國人在華安全，這純屬歪曲捏造。希望中韓雙方常來常往，活躍開展地方、教育、體育、青少年等交流，讓兩國人民相知相親。兩國政府和媒體要共同做好鼓勵、引導工作。最後我想強調，中韓互為搬不走的近鄰和分不開的夥伴，兩國友好合作是大勢所趨、人心所向，希望雙邊關係柳暗花明、早日重回正軌。

