中評現場：中韓學者縱論兩國關係與半島走向

有關中韓關係的研討會日前在首爾召開（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾6月18日電（記者 崔銀珍）上月末，中日韓領導人會議時隔4年半復辦，期間共同舉辦的中韓雙邊會議為契機，兩國能否為關係正常化奠定基礎備受關注。5月29日，中國駐韓大使館和全球戰略合作研究院在首爾新聞中心國際會議場主辦了“中韓——探索新型戰略合作"的智庫戰略對話。有中國國際問題研究院、上海國際問題研究院、中國軍事科學院的16名中國專家和來自19個韓國外交安保智庫的30多名韓國專家參加，期間兩國學者以相互尊重、相互理解、相互合作為基礎的中韓戰略合作夥伴關係探索“新戰略合作”為主體進行了熱烈的討論。



在會議第一環節討論全球及地區安全時，韓國峨山政策研究院首席研究委員車鬥鉉表示，韓國根據各政府的不同，韓美、韓朝關係的緊密和疏遠反復出現，但韓中關係在過去10年里與保守、進步政府無關，分歧不斷擴大。韓國和中國為了重新鞏固合作關係，應該將1992年建交時的精神和中國長期標榜的外交智慧"求同存異"，以超越語言的行動付諸實踐。現在中國必須認識到，韓半島面臨的危機是金正恩追求“核強國”的執著所致。當然，韓國也必須更充分地考慮中國的安全關切，今後將繼續推進以韓美同盟為基礎的對外政策，這並不是說要參與牽制中國。車鬥鉉說，如果出現與美國及其他國家之間的重大分歧或軍事衝突，韓國作為美國的盟友將不得不承擔角色並作出貢獻。然而，我們有足夠的意願來避免這種分歧發生。在這一點上，韓美日合作將增強這種調解力量。我們是美國的盟友，但我們不是衝突的先鋒者，而是合作的促進者。

