李家超：將推出多項活動優惠慶祝回歸

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月12日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，7月1日是香港回歸祖國暨香港特別行政區成立27周年的大日子，特區政府會舉行多項活動和推出不同優惠，讓市民一同熱烈慶祝。



李家超表示，還有約半個月，就是香港回歸祖國暨特區成立二十七周年的大日子。特區會舉行多項活動，讓市民共同熱烈慶祝。政府會聯同不同機構推出多項優惠，讓市民開心參與、享受優惠，與親友共渡這個喜慶日子。



第一，方便市民外出慶祝，七月一日當日市民可免費乘搭電車、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士。3至11歲小童可以免費乘搭多條港鐵路線。



第二，方便市民開心玩，七月一日當日市民可以免費使用康文署（康樂及文化事務署）多項室內和戶外康樂設施。免費開放科學館和太空館的常設展覽、香港藝術館的專題展覽、西九文化區M＋標準票的所有展覽、香港故宮文化博物館所有專題展覽，以及香港濕地公園。六月二十九日至七月一日一連三日，香港海洋公園全日暢玩優惠門票低至七折；昂坪360小童及長者來回標準纜車門票票價低於三折。



第三，優惠市民“食嘢買嘢”，七月一日當日會有過千間食肆提供優惠。當中，香港國際機場、房委會（香港房屋委員會）的大本型商場、數碼港商場、東日街市和香港仔街市會有不同活動和消費優惠。七月一日至七日一連七日，在“本地魚菜直送”網站或透過手機應用程式，購買魚類統營處和蔬菜統營處的特定產品，有七一折優惠。很受歡迎的警察禮品廊於舊油麻地警署的快閃店會於七月一日額外營業，警方亦會於社交平台送出警隊180周年紀念模型車。



李家超稱，各種優惠多不勝數，相關政府部門和機構稍後會進一步公布詳情。祝願大家開心愉快地共同慶祝七月一日特區成立二十七周年。