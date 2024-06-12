李家超：港人獲選載荷專家　寫下光輝歷史

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月12日電（記者 段曉魯）中國載人航天工程辦公室完成第四批預備航天員的選拔工作。香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，首次有香港市民獲選為國家載人航天工程的載荷專家，有機會成為航天員，親身到太空參與科研工作，為國家航天工程作出貢獻，寫下特區和香港人的光輝歷史。



李家超表示，宣布一個全香港都引以為傲的好消息，一個感到非常振奮和鼓舞的好消息，香港已經成功出現一位載荷專家參加國家的航天工程。中國載人航天工程辦公室宣布，他們已經完成第四批預備航天員的選拔工作，當中包括一名來自香港的載荷專家。這是香港的光輝歷史，是首次有香港市民獲選成為國家載人航天工程的載荷專家，有機會成為航天員，親身去到太空，親身參與科研工作，親身為國家航天工程作出貢獻，寫下特區和香港人的光輝歷史。



李家超亦表示，衷心感謝中央一直關愛香港，給予香港人員參與選拔的機會。這次選拔要求極其嚴格，每個參與選拔的人員都非常優秀。獲選的人員要通過初選、復選、定選的多次和多項考驗及篩選，才可以最後獲得正式選出。中央開放給香港人員參與選拔，是對香港科技界的支持和鼓勵。這次給予香港參與國家航天事業的機會，使我們感到國家的偉大。





