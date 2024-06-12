李家超：香港載荷專家體現三個重要意義

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月12日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，中國載人航天工程辦公室宣布，已經完成第四批預備航天員的選拔工作，當中包括一名來自香港的載荷專家，這是香港的光輝歷史，亦體現了三個重要意義。



李家超說，這次選出來自香港的載荷專家，體現了三個重要意義。



第一，體現香港在“一國兩制”下的獨特地位。衹有在“一國兩制”下，香港人員才有參與國家航天選拔的資格。國家的航天工程是國家任務，衹有在“一國兩制”下，香港特區才有資格參加這項國家任務。



第二，突顯國家重視香港科技發展，肯定香港創科人才的實力。一直以來，本地大學科研團隊多次為國家的航天工程提供科技研究技術和儀器工具，包括探索月球和火星的航天工程。現在出現首位香港預備航天員，證明香港創科人才的國家級實力。政府和香港人才在科技發展所作的努力，將不斷創造更多好成績。政府會繼續推動一系列措施，培育更多科研人才，全力建設香港成為國際創科中心，為國家科技強國建設作出貢獻。



第三，顯示香港青年實現夢想的決心和毅力。獲選的香港載荷專家，經過初選、復選、定選三個階段的嚴格選拔，無論在生理、心理上都經歷重重考驗，卓越非凡。這需要強大勇氣、決心和毅力，她是香港人的驕傲，是香港青年的榜樣。



李家超表示，載荷專家將要面對嚴謹的訓練和考核，很可能未必能夠如以往一般時時與家人相聚。這不單是個人付出，可能是整個家庭的付出。香港人都感受到這些重大的付出，但我們會全力支持他們，支持和感謝香港的載荷專家代表香港在這光榮的國家任務中，作出貢獻。