美專家任雪麗：美議員讓台灣感到愛也感到熱

任雪麗批評美國議員愛台灣卻讓台灣感到熱 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓6月11日電（記者 余東暉）曾批評美國有人“把台灣愛到死”的美國知名台海問題專家任雪麗（Shelley Rigger）再度批評美國一些挺台政策不能產生“正面效應”。她指出，美國國會議員想要表現對台灣的愛，令北京做出壓力居高不下的軍事反應，“你感覺到愛，但現在你感覺到熱”。另有美方專家認為，如果五年後中國大陸建立起世界最大的自給自足的傳統芯片供應鏈，對台看法有可能發生變化。



美國智庫布魯金斯學會日前舉行“台灣在全球經濟中的核心作用”研討會，多位美歐專家談到美國對華競爭“脫鈎斷鏈”大背景下，台灣在全球經濟中所起的作用，以及避險的方式。



戴維森學院學術副校長任雪麗表示，美國對華“去強調”經濟政策對於使得各方製造商，包括台灣製造商產生了減少在大陸風險敞口的動因。儘管如此，兩岸經濟聯繫依然密切，大陸仍是台灣主要的出口目的地。兩岸經濟聯繫的突然切斷當然會波及全球經濟，不僅對兩岸而且對全世界都將帶來巨大破壞。



多位專家預期，如果沒有發生戰爭，十年後台灣在全球經濟中所起的作用仍可能跟目前一樣重要，甚至更重要。有聽眾問：如何支持台灣才能保持這種重要性？