G7首腦聲明草案“強烈譴責”俄朝軍事合作

中評社香港6月11日電／共同社據外交消息人士10日透露，將在13日開幕的七國集團首腦會議（G7峰會）上彙總的首腦聲明草案概要顯示，確認繼續在軍事、財政、政治、經濟層面對烏克蘭提供“堅定支持”的決心。還提到俄羅斯使用朝鮮製彈道導彈一事，“以最強烈的措辭譴責”俄朝擴大軍事合作。有關台灣海峽，草案寫道，和平與穩定“對於國際安全與繁榮而言不可或缺”。



G7峰會將於13至15日在意大利南部的普利亞大區舉行，日本首相岸田文雄出席會議。2022年2月爆發的俄烏衝突長期持續，以歐美為主對烏克蘭的支援疲勞日益顯現，在此情況下G7將再度擺出團結一致支持烏克蘭的態度。



有關把因制裁凍結的俄羅斯資產用於支援烏克蘭的方式，以及事態不斷變化的中東局勢，預計經過首腦間的討論後將考慮寫入聲明的具體內容。



聲明草案對朝鮮開發彈道導彈提出批評，並指出俄羅斯採購朝鮮導彈“違反聯合國安理會決議”。圍繞東海和南海局勢，草案針對中國船隻對菲律賓船隻進行危險操作和使用噴水槍表示“嚴重關切”，並要求中國為阻止俄羅斯的軍事進攻而加強施壓。



有關人工智能（AI），草案提出“以人為本”追求數字改革的方針。還表示將著手制定勞動領域的行動計劃，使AI有助於提升生產效率及高質量的工作。