溫天鵬答中評：進一步中止ECFA理由充分

北京科技大學馬克斯主義講師、南京大學台灣研究所博士溫天鵬 中評社香港6月13日電（記者 段曉魯）日前國務院關稅稅則委員會宣布，從6月15日起，中止對台灣地區134個稅目進口產品關稅減讓。對此，北京科技大學講師、南京大學台灣研究所博士溫天鵬接受中評社採訪，他表示，大陸進一步中止ECFA部分產品關稅減讓完全有充分正當的理由，也將會給台灣工商業帶來重大影響，嚴重衝擊到島內相關從業者，毋庸置疑罪魁禍首還是民進黨當局。



溫天鵬表示，多年來，大陸持續推動和保障ECFA的生效和實施，兩岸經濟交流合作給兩岸民眾特別是台灣企業和民眾帶來實實在在的利益。然而，台灣地區長期以來單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等貿易壁壘，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）》的規定，至今還對來自大陸的2500多項產品的進口採取歧視性貿易禁限措施，嚴重損害了兩岸企業利益和兩岸同胞福祉。去年12月21日大陸宣布中止ECFA項下12個稅目產品關稅減讓後，民進黨當局不僅未採取任何措施取消對大陸的貿易歧視與限制，還不斷出於政治私利，以各種借口，不斷通過所謂“修法”“修例”等各種方式，不擇手段、變本加厲阻撓限制兩岸正常交流合作，而且還把這種正常交流合作污名化。



溫天鵬指出，大陸進一步中止ECFA部分產品關稅減讓完全有充分正當的理由，也將會給台灣工商業帶來重大影響，嚴重衝擊到島內相關從業者。毋庸置疑罪魁禍首還是民進黨當局，此類問題本可以通過兩岸協商予以妥善解決，但自蔡英文當局執政的8年到如今剛剛上任的賴清德當局均拒不承認“九二共識”，甚至謀“獨”挑釁的氣焰更加囂張，公然宣揚“兩岸互不隸屬”的“兩國論”錯誤主張，嚴重破壞了兩岸實現協商的政治基礎，導致相關相關問題一直無法得到妥善解決。在大陸採取相關措施後，民進黨當局繼續用所謂“政治干預經濟”的說辭蒙騙台灣民眾，隨著島內民眾逐漸回歸理性的看待問題，這樣的政治謊言終究會徹底看穿。

