中評觀察：兩岸關係穩定 台積電才有護身符

台積電護不了“台獨”，但倒有可能成為美國掏空台灣的理由。 中評社北京6月12日電（作者 且十）前幾天，台積電新任董事長魏家哲在回答媒體“若兩岸發生衝突，台積電客戶是否會要求產能外移”時強調，公司內部確實有討論這件事情，兩岸關係不穩定確實是供應鏈的疑慮，他希望不要有戰爭。



魏家哲的話，說明台灣的脆弱性，沒有穩定的兩岸關係做保證，越是與世界產業鏈緊密的產業，越有搬離台灣的可能。



台灣把以台積電為代表的芯片代工企業稱為“護島神山”，認為台積電掌握了全球絕大多數的先進製程的生產，對世界半導體產業鏈有著決定性的影響，世界各國為了維持高技術產業的發展，為了不讓台積電落入大陸手中，絕對不允許大陸統一台灣，如果大陸對台動武，美國等國也一定會出手干擾。賴清德在520講話中也竭力宣楊台灣“掌握半導體先進製程技術，站在AI革命的中心，是‘世界民主供應鏈’的關鍵，影響世界經濟發展”，台灣的未來“也是世界的未來”。半導體產業仿佛是台灣的“護身符”。



然而，任何事物都有它的兩面性。因為台積電的先進製程重要，各國就更關心它供應的安全可靠，因為台積電在供應鏈中關鍵位置帶來的巨大利潤，各國也都想分食一杯羹。因為台灣被譽為“兵凶戰危之地”，各國用戶以供應鏈安全為由要求台積電轉移設廠，離開台灣這個不安全的地方。眼下的台積電及台灣的半導體產業不正是在面臨著這種局面嗎？台積電到美國亞利桑那州投資一廠二廠三廠，生產2納米先進製程產品，到日本熊廠設廠推助日本半導體產業發展，下步還將到德國投資。台灣力積電在蔡英文推動下投資印度，捷克、立陶宛等東歐小國也以改善關係為誘餌，要求與台灣開展半導體合作。台積電表示要“根留台灣”，但是，它在全球產業鏈中越重要，它的主觀作用就越小，只要兩岸不改善，只要美日一直眼紅，“護島神山”總有被挖空的一天。

