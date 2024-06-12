快評：把台海變無人地獄？台灣豈非變焦土

中評社快評／美國分析員羅金（Josh Rogin）近日在《華盛頓郵報》專欄撰文稱，中國大陸一旦攻台，美軍將在解放軍艦隊穿越台海時，在台海部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和空中無人機，為美國、區域夥伴及台灣軍隊爭取時間。



羅金以《美軍計劃“地獄景象”阻止中國大陸攻擊台灣》為題發表文章，提到美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）早前在新加坡出席香格里拉對話會後告訴他，大陸如果攻台，會希望是場短暫又猛烈的戰爭，在世界未及採取行動前攻下台灣。帕帕羅認為，美國的“地獄景象”策略是挫敗大陸的關鍵。



早在2022年俄烏衝突爆發後，已有美國專家幻想利用上千無人機群到台海參戰。去年6月，美國空軍副參謀長希諾特中將（S. Clinton Hinote）接受《國防新聞》採訪時也談及無人機在台海的戰術運用。希諾特提出整合潛艇與廉價無人機這兩項關鍵元素的系統，擾亂、阻止中國大陸進攻台灣。



這一次，美軍擬在台海部署大量無人武器的計劃，用詞是“地獄景象”。“地獄景象”不僅充滿想像力，而且十分恐怖。沒有人懷疑美軍有能力在台海製造“地獄景象”，然則，美軍敢不顧後果介入？而一旦美軍把台海變無人地獄，台灣豈非變成焦土！



無人機在現代戰爭中地位很重要，這一點毋庸置疑。但試圖以無人機在台海打敗中國大陸，不過是幻想而已。對台灣而言，台海變無人地獄，台灣還存在嗎？另外，大陸推進統一的意志、決心、能力，又豈是美軍與美國專家設想的“地獄景象”所能撼動的。