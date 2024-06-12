香港兩岸客研中心主辦渝港台高校青年交流

渝港台高等院校青年交流團在四川美術學院參訪 四川美術學院校長焦興濤專題講座 中評社香港6月12日電（記者 鄭漢龍）5月29日至6月1日，香港兩岸客家研究中心組織港台高等院校師生赴重慶，與協辦機構四川美術學院、台灣聖約翰科技大學、香港恆生大學傳播學院、台灣中華教育文化經貿促進總會共同舉辦渝港台高等院校青年文教交流活動，目的是推動渝港台高等院校青年互動互往、互學互鑒，傳承和弘揚中華傳統文化。



香港兩岸客家研究中心董事長林菁菁擔任渝港台高等院校青年文教交流團團長。活動得到香港中聯辦台灣事務部、重慶市台辦的大力支持和恊助。香港中聯辦台務部二級巡視員魏敬東、一級巡視員潘世傑，以及重慶市台辦二級巡視員陳磊參加了此次活動。



全國政協委員、四川美術學院校長焦興濤在座談會上致辭時，對“渝港台青年文教交流團”的到來表示熱烈的歡迎，希望通過此次參訪，未來港台與內地高等院校青年之間的來往，有更廣闊、持續的推進。



渝港台高等院校青年文教交流團團長林菁菁說，“兩岸青年好，兩岸未來才會好”！同樣，“教師承擔著傳播知識、傳播思想、傳播真理的歷史使命，肩負著塑造靈魂、塑造生命、塑造人的時代重任，是教育發展的第一資源，是國家富強、民族振興、人民幸福的重要基石”！香港兩岸客家研究中心首次組織渝港台高校青年深度交流，就是要讓三地高校青年學子和教師零距離、手把手、心貼心地交流互動；大家從初見時的陌生，到分別時的擁抱，盡顯血濃於水、血脈相融，深感兩岸就是一家人。

