以色列媒體：哈馬斯拒絕美提出的停火提議大綱

中評社香港6月12日電／以色列媒體11日晚援引一名以色列高級官員的話說，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）拒絕了美國總統拜登提出的停火提議大綱。



根據這名以色列官員的說法，以色列方面收到哈馬斯有關停火提議的回應，但哈馬斯對提議進行了“重大修改”，“這似乎是一種負面回應”。



新華社報導，卡塔爾外交部11日晚發表聲明說，卡塔爾和埃及已收到哈馬斯對停火提議的回應。卡塔爾和埃及正與美國一起展開斡旋活動，三國將與有關各方協調下一步行動。聲明沒有透露哈馬斯回應的細節。



哈馬斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）當天早些時候在一份聯合聲明中表示，已向調解方卡塔爾和埃及提交對停火提議的回應。該回應將巴勒斯坦人民的利益放在首位，認為以色列必須徹底停止對加沙地帶的持續侵略，並從整個加沙地帶撤出。巴代表團出於民族責任感，願意積極應對以達成協議。



拜登5月31日公佈一項旨在實現加沙地帶永久停火並確保被扣押人員獲釋的新提議，稱該提議為美國與以色列、卡塔爾、埃及和其他中東國家多輪外交對話的產物。



聯合國安理會6月10日通過第2735號決議，呼籲在加沙地帶實現“立即、全面和徹底”停火，以盡早結束已持續8個月的巴以衝突。決議敦促以色列和哈馬斯“毫不拖延、毫無條件地”全面落實決議。