﻿特區政府成立調研小組　跟進港大校政風波

圖：特區政府就香港大學近期內部運作事宜成立調研小組，冀釐清事實及瞭解各方問題。（圖源：大公報） 中評社北京6月12日電／據大公報報導，特區政府昨日下午宣布，就香港大學近期內部運作事宜成立調研小組，小組由教育局常任秘書長李美嫦和教資會主席雷添良組成，將盡快展開工作，並設立由教育局及教資會秘書處組成的支援團隊。政府發言人表示，相信成立小組可協助港大提高管治效能，同心協力推動大學再創佳績。



多名教育界人士表示，成立調研小組是負責任的做法，反映特區政府對事件的高度關切。希望可以瞭解清楚事實，並尋求適切的解決辦法，保障高等教育的整體利益，幫助港大繼續向前。＼大公報記者 龔學鳴



近期，對港大內部運作事宜有不少報導和議論，行政長官李家超委派教育局瞭解有關事件，並向他匯報。經教育局向相關人士瞭解，發現不同人士提供的信息並不一致，需要釐清事實，並研究處理方法。



冀釐清事實並提改善建議



教育局向行政長官建議成立小組，就近期港大內部運作的爭議事宜，進行調查研究。小組的目標是：釐清事實及瞭解各方問題；協調內部溝通，協助各方配合，加強彼此合作；按調研情況提出意見，並就改善措施和良好做法提出建議，確保大學按《大學問責協議》的要求運作並妥善運用公帑。行政長官已接納建議。



李家超：港大不屬於任何個人



政府發言人表示，社會對教資會資助大學有效提升院校管治寄予厚望，尤其珍惜港大在一代又一代人的耕耘、校內團隊的共同努力下，得來不易之卓越成就，相信成立小組可協助港大提高管治效能。

