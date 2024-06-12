美國總統之子亨特·拜登被裁定非法持槍

這是5月20日在美國華盛頓白宮拍攝的亨特·拜登（前左）。新華社發 中評社北京6月12日電／據新華社報導，美國特拉華州由12人組成的陪審團11日裁定，美國總統拜登之子亨特·拜登在2018年購買槍支時隱瞞其吸毒實情，並作為吸毒者非法持有槍支，其受到的三項指控均有罪。這是美國現任總統子女首次被裁定有罪。



三項重罪指控顯示，現年54歲的亨特·拜登在2018年購槍時，在一份聯邦購槍表格上未披露自己非法藥物使用或對麻醉品成癮的情況，並非法持有槍支11天。



據美國有線電視新聞網報導，在10日的總結陳述中，檢察官說亨特·拜登在購買槍支前的數年裡一直使用藥物，並且在購買槍支後“持續使用了數月”這種藥物。但亨特·拜登的法律團隊強調，在他購買槍支的那個月，沒有目擊者可以證明實際的藥物使用情況。



報導說，亨特·拜登可能面臨最高25年的監禁和75萬美元的罰款，對這一案件的宣判可能將於10月中旬進行。除這起非法持槍案外，亨特·拜登還面臨稅務犯罪的指控，這一案件將於9月在洛杉磯開庭審理。



美國總統拜登在陪審團裁決宣布後表示，他將接受此案的結果，並“在亨特考慮上訴的過程中，將繼續尊重司法程序”。拜登在日前的採訪中表示，如果兒子被判有罪，不會對其予以赦免。