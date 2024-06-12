駐華使節眼中的敦煌：文明交流互鑒的典範

參加活動的駐華外交官在敦煌莫高窟合影（6月7日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京6月12日電／據新華社報導，“這是一片歷史與藝術的沃土。”即將結束在敦煌的行程時，尼日利亞駐華大使館臨時代辦巴巴加納·瓦基勒說，他在敦煌看到了不同文明的交流與互鑒，中國與世界已有數千年的交往，古代絲綢之路非常重要，尼日利亞也是今日“一帶一路”共建國家，期待未來更多的合作。



敦煌作為絲綢之路上的璀璨明珠，是歷史上東西方文化交匯的重要樞紐。在這片土地上，不同文明相互交融，形成了豐富多彩的藝術寶庫和文化遺產。



6月6日至8日，來自22個國家的駐華使節和高級別外交官走進敦煌，尋訪莫高窟，游覽鳴沙山月牙泉景區，參加河西走廊五市的文旅專場推介會，並在對話會上共同探討“絲路精神推動文明交流互鑒”。



敦煌市文物保護中心主任、敦煌市博物館館長石明秀介紹，曾在公元8世紀前往印度取經的新羅僧人慧超所著的《往五天竺國傳》雖久已散佚，卻意外在莫高窟藏經洞中重現世間；唐代的一紙文獻記錄了來自印度的甘蔗制糖法；五代時期敦煌當地政府的賬本《歸義軍衙府酒破歷》記載了波斯、印度的物產；莫高窟第285窟的日神形象有著古希臘－羅馬藝術的元素……靜臥大漠戈壁的世界文化遺產莫高窟，照亮了千年的文明交融。



細細端詳壁畫，高鼻梁、深眼窩的西方商人牽著載滿貨物的駱駝與東方商隊相遇的生動畫面，讓尼泊爾駐華大使比什努·施雷斯塔感嘆：“從古至今，中國始終保持著開放包容的姿態。”



“我們雖有各自的身份，如中國人、西班牙人等，但還有一個共同的身份，就是大寫的文明，這是所有人類共有的。”西班牙駐華大使館文化參贊赫拉爾多·布加略·奧托內說，真正的交流可以徹底改變人們的生活，比如，在西班牙首都馬德里，女性最典型的服飾元素之一就是中國肩飾。



“親眼所見遠勝聞名。非常感謝中國為保護如此驚人的文化和歷史所做的努力。”薩摩亞駐華大使盧阿馬努韋·馬里納表示，敦煌不僅展示了獨特的中國文化，還展示了絲綢之路上不同文化的融合，是中國贈予世界的禮物。

