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大型實景演出《遇見·哈爾濱》上演
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2024-06-12 10:29:30
6月10日，觀眾在松花江畔觀看《遇見·哈爾濱》演出（無人機照片）。（圖源：新華社）
中評社北京6月12日電／據新華社報導，6月10日，大型實景演出《遇見·哈爾濱》在黑龍江省哈爾濱市太陽島風景區上演。《遇見·哈爾濱》的江上大舞台依松花江而建，演出融合情景劇、歌舞、雜技、水上表演等表現形式，結合水幕、火秀、打鐵花、激光等舞台特效，打造絢麗的視覺盛宴。
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