﻿韓第一夫人收名牌包　反腐機構稱不違法

圖：韓國第一夫人金建希收受名牌包事件引發巨大爭議。＼資料圖片 中評社北京6月12日電／據大公報報導，韓國總統尹錫悅的夫人金建希被舉報收受名牌包，引發巨大爭議。10日，韓國反腐機構國民權益委員會就此案作出金建希“無違法行為”的決定，並宣布結案。



韓國國民權益委員會副委員長兼事務處長鄭勝允10日在中央政府世宗辦公樓召開記者會，發布委員會全體會議對金建希舉報案的審議結果。鄭勝允說，《關於禁止接受不正當請托和財物的法律》（簡稱“反貪法”）並無涉及公職人員配偶的處罰規定，因此委員會全體會議認定金建希無違法行為，並決定結案。



此案結果出爐前，韓國輿論便普遍認為金建希不會被懲罰。韓國最大在野黨共同民主黨相關人士此前表示，如果被舉報的是共同民主黨黨首李在明的妻子金惠景，那麼她很可能就會被傳喚起訴了，“如果沒有針對金建希女士的傳喚，還不如不調查”。



韓國媒體“首爾之聲”此前披露，金建希2022年6月從旅美牧師崔在永（音）處收受名牌香水及化妝品，同年9月收受價值相當於300萬韓圜（約1.7萬港元）的名牌包。去年12月19日，公民團體“參與連帶”向國民權益委員會檢舉尹錫悅、金建希和崔在永。今年5月9日，尹錫悅首次就金建希收受名牌包事件道歉，並承認金建希做出了“不明智的舉動”。