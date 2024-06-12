﻿安理會通過決議　呼籲加沙分階段停火

圖：以軍上周兩次轟炸加沙中部的努賽賴特難民營。＼法新社 中評社北京6月12日電／據大公報報導，聯合國安理會10日通過第2735號決議，呼籲在加沙地帶實現“立即、全面和徹底”停火，以盡早結束已持續8個月的巴以衝突。哈馬斯11日表示接受該決議，同時強調美國有責任確保以色列遵守決議。以色列總理內塔尼亞胡此前一直堅稱要“摧毀哈馬斯的軍事和執政能力”。中國常駐聯合國代表傅聰指出，中方希望提案國秉持公正、負責任態度，為推動實現立即永久停火作出真誠努力。



該決議由美國提出，安理會15個成員國中14個國家投下贊成票，俄羅斯棄權。決議敦促以色列和哈馬斯“毫不拖延、毫無條件地”全面落實決議。



中方對決議草案投贊成票



決議提出分三階段實現加沙地帶全面停火的方案。第一階段包括立即全面停火，釋放包括婦女、老人和傷員在內的被扣押人員，歸還部分死亡的被扣押人員遺體，以及交換被扣押的巴勒斯坦人；同時，以軍撤出加沙地帶“人口密集地區”，讓巴勒斯坦人重返家園，並安全有效地大規模分發人道主義援助物資。



根據決議，第二階段將實現永久停火，以換取所有仍在加沙的被扣押人員獲釋，以軍全面撤出加沙地帶。第三階段將開始加沙地帶大規模多年重建計劃，並歸還所有死亡的被扣押人員遺體。



決議明確指出，如果第一階段的談判超過6周，停火將持續，直至談判結束。安理會強調，拒絕任何對加沙地帶進行人口或領土改變的企圖，同時重申對“兩國方案”願景的堅定承諾。



巴勒斯坦總統府10日發表聲明稱，該決議通過是朝著正確方向邁出的一步，有助於停止目前針對加沙人民的戰爭。哈馬斯高級官員祖赫裡11日表示接受該決議，已準備就細節進行談判，同時稱美國有責任確保以色列遵守決議。

