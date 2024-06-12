中評社北京6月12日電／網評：賴清德“鬥雞作風”自陷困局



來源：大公報 作者：朱穗怡



民進黨當局新任領導人賴清德上任不過半個多月，就搞得民怨四起。由於他在就職演講中公然宣揚“台獨”論調，導致本已緊張的兩岸關係再度升溫，大陸方面為捍衛國家主權和領土完整、遏制“台獨”而舉行大規模“圍台”軍演，隨後還宣布對台灣銷往大陸的134項產品自本月15日起中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）關稅減讓。失去開拓大陸市場“優惠門券”的台灣業界叫苦連天。這就是賴清德送給台灣社會的“見面禮”。也許有人不解，賴清德明知宣揚“台獨”會引起大陸方面強烈不滿，為何還要故意為之？



眾所周知，賴清德的“台獨”立場向來較其前任蔡英文更為強硬。2017年9月，時任台當局行政機構負責人的賴清德在立法機構答詢時已公然聲稱自己是“務實的主張台灣獨立的政治工作者”，是台灣首位在立法機構叫囂“台獨”主張的高官。自此他便被民進黨深綠陣營視為“台獨金孫”，所以在就任台灣地區領導人的演講中拒不承認“九二共識”、不承認兩岸同屬一個中國是意料之中的事，但他並不滿足於“蔡規賴隨”，而是拋出“兩岸互不隸屬”的“兩國論”。其行徑一方面是向外界顯示他在圖謀“台獨”方面“超越”了蔡英文，另一方面更是測試大陸方面的反應。如果這次大陸方面的反應不是很強烈，他推動“台獨”的步伐可能會更快更猛，但顯然其算盤打錯了。大陸方面的回應相當強勢，軍事經濟雙管齊下，重挫台方囂張氣焰，也使得島內輿論對賴當局相當不滿。



賴清德除了頑固堅持“台獨”立場，其施政作風本就相當強硬。2014年他擔任台南市長時曾拒絕進入台南市議會接受質詢長達230天，嚴重違反官員操守。如今他當上台灣地區領導人，而且還是民進黨連續第三次執政，可謂氣勢正旺，其霸道蠻行的作風只會更加膨脹。他上月竟指示民進黨“立委”要在立法機構審議改革法案時“反守為攻”。民進黨“立委”心領神會，人數不夠就以拳頭充數，導致立法機構議事場接連發生數次肢體衝突，甚至有“立委”受傷送院。賴清德在處理島內事務時展現強硬態勢，作為“台獨金孫”的他在處理兩岸事務時又豈會“示弱”？難怪島內在野黨送了一個綽號給他──“鬥雞”。

