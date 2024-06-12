中評社北京6月12日電／網評：解散國會：馬克龍為何政治豪賭？



來源：大公報 作者：宋魯鄭



6月9日歐洲議會選舉落幕，全球關注的法國果然“不負眾望”：極右政黨國民聯盟以兩倍的支持率大勝執政復興黨，稍後總統馬克龍迅速宣布解散國民議會，提前舉行大選。



解散國會顯然是馬克龍早有準備的深思熟慮之舉。畢竟這個選舉結果與長期以來的民調一致，各方早有心理預期和應對之策。



縱觀第五共和歷史，這已是第六次總統解散國會了。原因主要是擺脫不利的困境或者打破政治僵局。比如1968年法國發生“五月風暴”，戴高樂總統就以此應對危機。對馬克龍而言，他主要是為了擺脫兩個不利困境。一是2022年復興黨在國會只是取得簡單多數，沒有過半。二是此次歐洲議會選舉慘敗。這兩大因素都影響了他的政治地位和權力，特別是此次選舉，直接動搖了他剩下三年的權力基礎。



如果新國會他能夠獲勝，不僅一舉擺脫困境，也能有效遏制黨內外對他的挑戰，還能一定程度影響2027年總統選舉。不少民眾為了避免再出現政黨共治的現象，而支持復興黨的候選人。即使復興黨未能夠贏得總統大選，它也可以掌握總理行政權和國會立法權。等於延續了馬克龍和復興黨的政治生命。



對於新的國會選舉，馬克龍顯然是精心計算過了。



第一，此前五次解散國會，有四次都是總統大勝。馬克龍自然也有信心借此手段達到目的。或者可以說，自從2022年國會復興黨未能過半之後，馬克龍就處心積慮改變。這次歐洲議會選舉給了他借口。

