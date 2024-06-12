李強總理將出訪三國　外交部介紹相關安排

6月8日，人們在馬來西亞馬六甲市參加游龍舟活動。（圖源：新華社） 中評社北京6月12日電／據新華社北京6月11日報導，應新西蘭總理拉克森、澳大利亞總理阿爾巴尼斯和馬來西亞總理安瓦爾邀請，國務院總理李強將於6月13日至20日對新西蘭、澳大利亞和馬來西亞進行正式訪問。訪澳期間，李強總理將同澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。外交部發言人林劍11日在例行記者會上應詢介紹了相關情況。



“今年是習近平主席對新西蘭、澳大利亞成功進行國事訪問10周年和中新、中澳建立全面戰略夥伴關係10周年，也是中國和馬來西亞建交50周年暨‘中馬友好年’。”林劍說。



林劍介紹，中國和新西蘭互為重要合作夥伴。建交以來，兩國關係保持健康穩定發展，創造了諸多“第一”，各領域合作給兩國和兩國人民帶來巨大福祉。訪新期間，李強總理將同新西蘭總督基羅、新西蘭總理拉克森等會見、會談，就中新關係及共同關心的國際地區問題深入交換意見。中方希望通過此訪，加強溝通，增進互信，深化合作，鞏固友誼，推動中新關係繼續健康穩定發展，更好造福兩國人民。



他介紹，中國和澳大利亞都是亞太地區重要國家，經濟高度互補，合作前景廣闊。鞏固和維護中澳關係發展勢頭是兩國人民的共同期待。訪澳期間，李強總理將同阿爾巴尼斯總理舉行第九輪中澳總理年度會晤，並同澳各界人士廣泛接觸，就中澳關係和共同關心的國際和地區問題交換意見。兩國總理還將共同出席中澳工商界首席執行官圓桌會。中方願以此訪為契機，同澳方一道，加強高層交往，增進理解互信，深化務實合作，共同構建更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係。



林劍介紹，中國和馬來西亞是隔海相望的傳統友好鄰邦。建交半個世紀以來，中馬關係一直保持良好發展勢頭，戰略互信不斷深化，高質量共建“一帶一路”成果豐碩，人文交流日益密切。中馬同為亞洲發展中國家和新興經濟體，積極倡導和平、合作、包容、融合的亞洲價值觀，為地區和平繁榮穩定作出了重要貢獻。訪馬期間，李強總理將同馬來西亞最高元首易蔔拉欣、總理安瓦爾等會見、會談，並同安瓦爾總理共同出席中馬建交50周年慶祝活動。中方期待以此訪為契機，同馬方弘揚傳統友誼，深化拓展各領域合作，推動中馬命運共同體建設走深走實，攜手開創中馬關係更加輝煌的下一個50年。