糧食產後“跑冒滴漏”少了

中評社北京6月12日電／據人民日報海外版報導，減損就是增收。5月27日啟動的全國糧食和物資儲備科技活動周發布數據，截至目前，全國已建成5500多個糧食產後服務中心，推廣使用1000萬套農戶科學儲糧裝具，助力節糧減損。從田間地頭到百姓餐桌，中國各地糧食產後服務中心是怎麼為農服務的？目前覆蓋範圍如何？怎樣讓糧食產後再少些“跑冒滴漏”？



實現產糧大縣糧食產後服務全覆蓋



收穫了糧食，晾曬曾是不少農戶的煩心事。“為了避免扎堆曬糧，以前常要等到小麥含水量達到入庫標準時才收割。這樣可以在晾曬上少費點心，但影響產量，遇到陰雨天更麻煩。”山東省菏澤市巨野縣龍堌鎮糧農劉高峰說。



“有了糧食產後服務，這些煩惱少了。”劉高峰今年提前幾天把麥子收了，“鎮上提供烘幹配套服務，收穫的小麥送進烘幹塔，4個多小時含水量就能達到入庫標準，省時還減損。”



山東省糧食和物資儲備局總工程師楊士新表示，山東出台糧食風險基金結餘動用方案，安排23億元支持節糧減損等項目建設。“我們充分發揮糧食產後服務中心作用，為農民提供清理、乾燥等專業服務，2023年度共處理糧食536.86萬噸、節糧減損21.47萬噸。”楊士新說。



聚焦節糧減損，全國各地近年持續強化糧食產後服務中心建設。河南明確糧食產後服務中心以糧食倉儲企業、糧油加工企業和農民合作社為建設主體，確保一個縣有2家以上的建設主體。雲南2018年以來建設糧食產後服務中心超60個，直接和間接帶動增加農民收入超過1億元，節糧減損效果明顯。



農業專家介紹，糧食產後環節眾多，晾曬、儲存、運輸、加工、銷售等各個環節都可能出現“跑冒滴漏”的情況，造成糧食損失浪費。建設糧食產後服務中心，就是要針對性地為農民提供相關服務，促進糧食生產提檔升級，減少損失。

