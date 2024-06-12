夜校為什麼多年之後重新變熱？

中評社北京6月12日電／據新華社報導，夜校，這個具有年代感的名詞正回歸公眾視野。



近來，全國多地夜校火熱開啟。“開課即滿”“一座難求”，上夜校成為不少都市青年下班後的新選項，也成為教育市場的新風口。



面向職場人的興趣班



近來，“90後”莊安愚在手機導航軟件上，將“蘇州大學北校區工科樓”設置為下班後的新目的地。他報了蘇州大學夜校的ChatGPT課程。“我不在乎夜校的結業證書有沒有用。能學到知識，肯定比在家刷短視頻強。”



“我想給8小時外的自己另一種可能。”古典舞學員袁靜是一名“二娃寶媽”，雖然工作和生活的壓力很大，她還是盡力爭取“屬於自己的時間”。



白天上班、晚上“學藝”，已成為一些都市青年的新時尚。



去年8月，江蘇省常州市工人文化宮煥新開放。暌違20多年，“職工夜校”再度走進職工市民的生活，12個大類65個班的名額被1191名學員“秒搶”。



今年3月，上海市民藝術夜校春季班放出680門課程，500元12節課，吸引73萬人線上搶課，“中醫石氏傷科”5秒鐘搶完。截至5月，武漢青年夜校已累計開設各類課程228節次，覆蓋學員8000餘人次。



夜校並非新鮮事物，在我國已有逾百年歷史。《北京大學日刊》就有記載，1920年1月18日，該校學生會平民夜校開學，蔡元培專門發表演說。

