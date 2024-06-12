金磚國家同發展中國家舉行外長對話會

（圖源：中華人民共和國外交部） 中評社北京6月12日電／據新華社俄羅斯下諾夫哥羅德6月11日報導，地時間6月11日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德出席金磚國家同發展中國家外長對話會（“金磚＋”）。金磚10國同泰國、老撾、越南、孟加拉國、斯里蘭卡、哈薩克斯坦、白俄羅斯、土耳其、毛里塔尼亞、古巴、委內瑞拉、巴林等12個具有區域代表性的重要發展中國家進行交流。



王毅表示，“金磚＋”是金磚國家面向廣大新興市場和發展中國家的重要對話平台，長期以來為金磚發展增添活力、注入動力，已成為南南合作的一面旗幟。我們正身處一個動蕩不安、變亂交織的時代。烏克蘭危機和加沙衝突延宕，網絡安全、氣候變化等挑戰接踵而至，個別國家為維護單極霸權地位，糾集盟友大搞單邊制裁、高築保護主義壁壘，把經濟金融手段工具化武器化，南北鴻溝不斷擴大，世界經濟復甦面臨挫折。同時，這也是一個潮起南方、萬象更新的時代。新興市場和發展中國家群體性崛起，極大推動了世界多極化進程。新一輪科技革命和產業變革方興未艾，一大批國家走上發展快車道。“全球南方”不再是沉默的大多數，而是覺醒的新力量。



王毅就發展中國家於變局中開新局、在危機中育新機提出三點看法。



第一，維護普遍安全，攜手應對挑戰。全球性挑戰需要國際社會共同應對，團結才是正道，分裂沒有出路。習近平主席提出全球安全倡議，倡導踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，為破解安全困境、匯聚和平合力提供了重要指引。要恪守安全不可分割原則，尊重各國主權和領土完整，照顧彼此的正當合理關切。要堅持政治解決熱點問題，推動以對話解爭端，以協商化分歧，以合作促安全，攜手應對各類安全挑戰，為國際事務注入更多穩定性。在烏克蘭問題上，中方站在公正、客觀一邊，堅持勸和促談，主張在條件成熟時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的真正的國際和會。在巴勒斯坦問題上，中方堅定同阿拉伯國家站在一起，全力爭取加沙地區立即永久停火，釋放所有被扣押人員，為加沙民眾提供基本生存條件，盡快重啟“兩國方案”，實現巴勒斯坦獨立建國，徹底解決這一延宕大半個世紀的歷史不公。

