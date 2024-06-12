港澳衷心感謝中央支持參與國家航天事業

中評社北京6月12日電／據新華社報導，中國載人航天工程第四批預備航天員選拔工作日前結束，香港地區、澳門地區各1名載荷專家入選。港澳方面對此表示，衷心感謝中央政府支持參與國家航天事業，這是對港澳科技創新的鼓勵和支持。



香港特區行政長官李家超11日出席行政會議前會見傳媒表示，首次有香港載荷專家入選國家預備航天員，寫下香港特區光輝歷史。這是香港引以為傲的好消息，對此感到非常振奮和鼓舞。他感謝中央關愛香港，給予香港人參與選拔的機會，認為是對香港科技界的支持和鼓勵。這體現香港在“一國兩制”下的獨特地位，凸顯國家重視香港科技發展、肯定香港創科人才的實力，以及顯示香港青年實現夢想的決心和毅力。



李家超說，香港的大學科研團隊多次為國家航天工程提供科技研究和儀器工具，出現首位香港預備航天員，證明香港創科人才的國家級實力。特區政府會繼續推動一系列措施，培育更多科研人才，全力建設香港成為國際創科中心，為國家科技強國建設作出貢獻。



澳門特區政府表示，澳門首位載荷專家入選國家預備航天員，彰顯中央政府對澳門科技創新的高度重視和支持，讓澳門在航天科技領域邁出了重要一步，是澳門特別行政區的榮譽，也向澳門青年人發出了強烈的鼓舞訊息。



特區政府表示，澳門致力推動科技創新事業不斷邁上新台階，期望為國家航天事業發展作出更大貢獻。未來，在中央政府的全力支持下，特區政府將加大力度培養更多科研人才，加強科技創新基礎設施建設，並積極推動航天科技與其他領域的融合發展，為推動澳門經濟高質量發展作出更多貢獻。特區政府強調，感謝中央政府長期為澳門科技發展創造良好的環境和條件，期待與中國航天員科研訓練中心一道，讓澳門助力國家航天事業領域獲取更加輝煌的成就。