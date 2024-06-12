大同鼓樓東街：“潮”玩老街，品味古韵

中評社北京6月12日電／據新華社報導，在六朝古都大同，有這樣一條街道，它在古時就商鋪遍布，酒肆林立，商賈往來，市井繁華，是百姓日常消費消遣的場所之一；而現今，這條經過修葺的老街也是大同市最繁華的商業街區之一。古典與現代碰撞，熱鬧與寧靜交融，正是這條老街——鼓樓東街的魅力所在。



大同鼓樓位於大同市平城區永泰街中段，始建於明朝年間，清順治、乾隆、咸豐年間屢加修葺，是明代樓閣式建築的典型代表，也是現存最古老的木質結構鼓樓之一。緊鄰著鼓樓的鼓樓東街在古時就是一條重要的街道，如今經過保護性修繕後更添古朴大氣，散發出獨特的歷史風情；“潮流”現代元素的融合又給鼓樓東街注入了新鮮的生命力。



漫步於鼓樓東街，沿街而立的古建築風格各異，有紅墻黛瓦，有方正的民居院落，也有歐式風格的建築，訴說著不同時期的歷史。而現代生活與歷史碰撞出新的火花，迸出了老街的“潮流新玩法”。



陳醋店的招牌產品是老陳醋冰激凌、老陳醋咖啡、老陳醋可樂，古色古香的雜貨店裡擺著各式各樣以山西文物為原型的冰箱貼、小擺件，放著民謠的小酒館，沙棘味的慕斯蛋糕……遊客紛紛駐足拍照打卡，倍感新鮮。



記者在鼓樓東街邂逅了一場酣雨，著古裝扮成“晉商大小姐”的姑娘們撐著油紙傘穿雨而過，雨後古街被洗刷一淨，古戲台和元代建築關帝廟更顯古韵。踱步街上，極具歷史感的的房梁、門樓給人以時空穿越之感，空氣中彌漫著陳醋香，走進一家店鋪要上一碗羊雜，就上幾個燒麥，再喝一杯“杏子拿鐵”，好不快意。



趁著端午節假期，在廣東上學的史軒陽與朋友結伴到大同游玩，選定了鼓樓東街為游玩的第一站。“網上有很多人推薦鼓樓東街，一來果然名不虛傳，確實‘大不同’。這裡很適合city walk，建築古朴、有年代感，能從中感受到厚重的歷史，拍照很出片，也有融合大同特色的一些小吃。”史軒陽說。

