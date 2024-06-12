“植物醫生”鞏固生物多樣性向好態勢

“聯合國開發計劃署——植物醫生生物多樣性保護與可持續利用項目”合影。（圖源：新華社） 中評社北京6月12日電／據新華社報導，6月9日，“聯合國開發計劃署－植物醫生生物多樣性保護與可持續利用”一期項目總結暨二期項目啟動會，在雲南省西雙版納傣族自治州項目示範點曼遠村和大卡老寨召開。



在本次會議中，聯合國開發計劃署駐華代表白雅婷、雲南省林業和草原局黨組成員、副局長丁鯤、植物醫生董事長解勇、中國科學院昆明植物研究所裴盛基、雲南省林業和草原科學院院長鐘明川等多方代表和專家出席會議並分別致辭，共同探討生物多樣性保護計劃。



錨定高山植物賽道，前瞻生物多樣性保護



選址雲南，其一是作為中國參與全球生物多樣性治理進程的生動縮影和象徵，雲南省重視並深化鞏固COP15成果；二是“一期項目”和“二期項目”在雲南的研究成果可以成為生物多樣性保護和可持續利用的範例，為國際社會貢獻中國力量。聯合國開發計劃署駐華代表白雅婷認為，“在雲南，特別是曼遠，聯合國開發計劃署和植物醫生在保護和可持續利用生物多樣性方面所做的工作做了很好的示範，通過樹立榜樣，制定標準，開展修復工作和替代生計等，成果遠超預期。”



此前，植物醫生便在中國民族植物學創始人、植物醫生首席科學家裴盛基教授的指導下，聯合雲南生物與文化多樣性保護中心共同設立發起並持續了七年的“生物多樣性－高山植物保護行動”。植物醫生的前瞻性動作，為後續深入探索鞏固生物多樣性保護奠定了基礎，也讓世界看到了中國企業推動生物多樣性保護的決心。值得一提的是，作為展示雲南生物多樣性保護的重要窗口，扶荔宮也是植物醫生致力於生物多樣性保護的重要起點。2014年，植物醫生與中國科學院昆明植物研究所簽署戰略合作協議，投資3000萬元人民幣用於扶荔宮溫室群植物景觀建設，後者重新規劃、改擴建後對外開放。



而本次會議正是基於“聯合國開發計劃署－植物醫生生物多樣性保護與可持續利用一期項目”的良好完成與發展，對三年的項目成果進行了總結和評價，並為兩個示範村頒獎。



一期項目結出碩果，為後續發展提供指導