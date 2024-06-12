網評：港人有望飛天圓夢　書寫“光輝歷史”

中評社北京6月12日電／網評：港人有望飛天圓夢 書寫香港“光輝歷史”



來源：大公報 作者：屠海鳴



港人登月不再是夢！昨日上午，行政長官李家超第一時間發布重要新聞：中國載人航天工程辦公室宣布，我國載人航天工程第四批預備航天員選拔工作日前結束，共有10名預備航天員最終入選，包括8名航天駕駛員和2名載荷專家。2名載荷專家分別來自香港地區和澳門地區。



消息傳來，全港振奮！行政長官李家超是在出席行政會議前抑制不住激動、喜悅的心情，發布這一消息的。李家超自豪地表示：“香港首次有載荷專家成功入選預備航天員，寫下特區和香港人的光輝歷史！”



李家超指出，今次選出來自香港的載荷專家正正體現香港在“一國兩制”下的獨特地位、凸顯國家重視香港科技發展，肯定本港創科人才的實力，以及顯示香港青年實現夢想的決心和毅力。他衷心感謝中央一直關愛香港，並給予港人參選航天員的機會。



正如行政長官所言，這是香港的“光輝歷史”，祖國的“光輝歷史”！這一重要新聞再一次證明了“一國兩制”的優越性。“一國兩制”為香港特區不斷賦能，令香港同 胞倍感自豪，促香港融入國家發展加快步伐，讓“東方之珠”更加璀璨！



“一國兩制”賦能，香港參加國家任務



李家超表示：“國家航天工程是國家任務，衹有在‘一國兩制’下的香港才有資格參加這項國家任務。”他說出了香港人的心里話，也道出了“一國兩制”的真諦。

