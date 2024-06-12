準確認定處理違規發放津補貼或福利問題

重慶市萬州區紀委監委針對違規自定薪酬、超標準超範圍發放津補貼、借節日之機變相發放福利等問題，成立專項檢查組，採取個別談話，調閱財務票據等相關資料的方式，加強監督檢查，進一步嚴明紀律。圖為該區紀檢監察幹部在區屬某重點國有企業開展監督。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京6月12日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記強調，“公款姓公，一分一厘都不能亂花；公權為民，一絲一毫都不能私用。”近年來，黨中央持續規範津貼、補貼發放工作，違規發放津補貼或福利等問題得到有力糾治，但相關問題具有頑固性、複雜性，必須久久為功、常抓不懈。違規發放津補貼或福利所違反的規定具體有哪些？違規發放有哪些常見手段和形式？新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》（以下簡稱《條例》）增加濫發福利的處分規定，實踐中怎樣判斷發放福利是否違規？違規發放津補貼或福利與私分國有資產和貪污等行為怎樣區分？我們特邀紀檢監察幹部進行交流。



違規發放津補貼或福利所違反的規定具體有哪些，違規發放有哪些常見手段和形式？



孫紅梅：清理規範津貼、補貼、獎金，是改革工資制度和規範收入分配秩序的一項重要措施，也是促進黨風廉政建設、從源頭預防和治理腐敗的必然要求。違規發放津補貼或福利，看似是對幹部職工的關心，實則是踐踏紀法底線，慷公家之慨，揩公家之油。《條例》第一百一十四條、《中華人民共和國公職人員政務處分法》第三十五條、《事業單位工作人員處分規定》第二十條以及《國有企業管理人員處分條例》第二十條，均對違規發放財物行為作出處分規定，列出負面清單。



需要重點把握的是，認定相關行為違紀的前提是“違反有關規定”，這些規定主要包括：一是《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》《農村基層幹部廉潔履行職責若干規定（試行）》等黨內法規，比如《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》中明確“禁止違反財經制度批錢批物批項目，禁止用各種借口或巧立名目侵占、揮霍國家和集體財物，禁止違反規定提高幹部待遇標準”。二是《中華人民共和國公務員法》《事業單位人事管理條例》《住房公積金管理條例》《違規發放津貼補貼行為處分規定》等國家法律法規，其中《違規發放津貼補貼行為處分規定》第四條羅列了違反規定自行新設項目或者繼續發放已經明令取消的津貼補貼等12種違規發放津貼補貼行為。三是《關於規範公務員津貼補貼問題的通知》《違規發放津貼補貼行為適用〈中國共產黨紀律處分條例〉若干問題的解釋》《設立“小金庫”和使用“小金庫”款項違紀行為適用〈中國共產黨紀律處分條例〉若干問題的解釋》《機關事業單位工作人員帶薪年休假實施辦法》《中央企業負責人經營業績考核辦法》《基層工會經費收支管理辦法》以及各省、自治區、直轄市制定出台的關於規範津補貼或福利發放的相關規範性文件等，這些文件對工資薪酬福利待遇等加以明確，對違規發放津補貼或福利行為予以規制。



許昊娟：違規發放津補貼或福利問題具有頑固性、複雜性，今年4月，全國查處享樂主義、奢靡之風問題5392起，其中查處違規發放津補貼或福利問題732起，占比約13.6%，數量僅次於違規收送禮金和其他禮品問題。實踐中，違規發放津補貼或福利問題主要有5種常見情形：一是擴大範圍發放，比如以值班費、工作表彰為名發放普惠性質的補助或獎勵；二是超出規定標準發放，比如擅自提高標準發放改革性補貼，超標準繳存住房公積金等；三是違規自行新設項目發放，比如巧立名目以購房補助、項目獎勵、股權激勵等名義進行物質性獎勵；四是借重大活動籌備或節日慶祝之機變相發放錢物，比如向職工普遍發放過節費、慰問費、置裝費等；五是違規使用資金發放，比如以辦公用品、會議費等名義虛列開支、套取費用濫發津補貼或福利。

