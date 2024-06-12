7.1多優惠　全城慶回歸

中評社北京6月12日電／據大公報報導，今年7月1日是香港回歸祖國暨特區成立27周年，特區政府宣布推出一系列慶祝活動，並會與不同機構及餐廳食肆推出一系列優惠，市民在當日可以免費乘搭電車和輕鐵，3至11歲小童免費搭港鐵部分路線；康樂及文化事務署的多項室內、戶外康樂設施以及公眾泳池也將於當日免費開放，海洋公園“全日暢玩票價”於本月29日起一連三日提供七折優惠。



行政長官李家超表示，期望市民開心參與，與親友共度喜慶日子。有零售及餐飲業界人士預期，一系列活動可吸引內地遊客訪港，鼓勵港人留港消費。＼大公報記者 賴振雄



行政長官李家超昨日出席行政會議前會見傳媒時表示，特區將會舉行多項活動，讓市民共同熱烈慶祝香港回歸27周年，方便市民“外出慶祝”、“開心玩”、“以優惠價食和買（即餐飲和購物優惠）”，各種優惠多不勝數。



電車輕鐵免費乘搭



為方便市民在7月1日外出慶祝，當日市民可以免費乘搭電車、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士；3至11歲小童則可免費乘多條港鐵路線。多間渡輪公司也推出優惠，天星小輪“尖沙咀至灣仔”航線可於7月1日免費乘搭。富裕小輪則派發“中環─紅磡”及“北角─觀塘─啟德”航線免費乘船券各1000張。新渡輪亦派發200張長洲航線乘船券、100張梅窩航線乘船券，以及100張“北角─紅磡／九龍城”航線乘船券，可免費使用有關航線的普通渡輪普通等級客艙。



另外，九巴表示正籌備“夏日賞童游”小童免費乘車日，活動於7月1日啟動，小童當日可免費（無限次）乘搭九巴及龍運巴士逾450條路線（K12、K14、K17、K18路線除外）。適用小童年齡由3至11歲，合資格人士只需於上車時以小童八達通拍卡，八達通所扣除的車資將設定為0元。

