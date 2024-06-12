﻿專家：申人才計劃應先充分瞭解香港

中評社北京6月12日電／據大公報報導，近日，有網民在社交媒體發文稱，“後悔拿香港身份了，感覺哪哪都是坑”，列出包括“需要轉永居後拿香港護照才能免簽”等情況。勞工及福利局局長孫玉菡表示，若有人以享有福利為來港目的，並非正確的心態，亦有違優才計劃的原意，最終不會成功融入香港這個大家庭。多個人才服務團體負責人及政商界人士建議有意向來港發展的人士在申請前充分瞭解香港，並仔細思考人才自身和自己的家庭是否適合搬來香港，避免“羊群效應”。



該網民稱，其朋友今年初通過人才計劃獲批“香港身份”，但來香港一個月後就向她大呻“後悔拿香港身份了，感覺哪哪都是坑”，並列出四大問題，包括“需要轉永居後拿香港護照才能免簽”、“回內地要拿回鄉證，沒有回鄉證孩子無法參加華僑生聯考”、“在港享受不了置業公租房等福利優惠”。



針對這些質疑，大公報記者發現，相關資料在特區對應部門網站均有列明。其中，入境處網頁顯示，香港居民身份證是發給那些獲准在香港逗留超過180天的人士，例如持有工作或學生簽證的人士（或這些人士的受養人）；香港永久性居民身份證是發給在香港出生的中國公民，或已合法居住在香港七年，具有香港永久性居民身份的人士。根據《香港特別行政區護照條例》規定，持有有效的香港永久性居民身份證的中國公民即有資格申請香港特別行政區護照。



至於華僑生聯考，考評局資料顯示，該考試是由中國教育部單獨為海外華僑和港澳台學生設計的專門高考，以滿足海外華僑及港澳台學生回祖國內地接受高等教育的願望，為他們提供入讀內地大學的機會，因此在報考要求方面規定，考生須持有有效的港澳居民身份證和港澳居民來往內地通行證。



置業方面，今年的財政預算案中已宣布樓市辣招全面撤銷，包括取消買家印花稅，目前內地和海外買家均能以與香港永久居民相同的稅率在港置業。



勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，優才計劃是吸引頂尖人才及高技術專才來港定居的入境計劃，計劃廣受各地人才歡迎。他相信到港人才不會考慮能否享有香港的福利，而是著眼於盡快創業或尋找工作，以符合續簽要求。若有人以享有福利為來港目的，並非正確的心態，亦有違優才計劃的原意，最終不會成功融入香港這個大家庭。

