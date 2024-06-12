﻿入境處新總部啟用　市民辦證暢順

中評社北京6月12日電／據大公報報導，位於將軍澳的入境處新總部於昨日（11日）啟用。新大樓增設了婚姻登記及出生登記服務，並設有婚禮禮堂。入境處處長郭俊峯表示，截至早上10時，大約400人次使用服務，運作大致暢順，預計未來新總部服務人次與位於灣仔的舊大樓相若，有信心能為市民提供更好的服務。有市民專程在新大樓啟用首日到來辦理證件及出生登記。＼大公報記者 古倬勳（文） 古倬勳﹑李嘉琪（視頻）



入境事務處總部於昨日由灣仔搬遷至新界將軍澳寶邑路61號。新總部分為行政大樓及執法大樓，各種證件的服務集中在行政大樓辦理。各樓層以不同顔色區分服務，包括申領各類證件，以及出生登記等。新總部亦增設了自助申請個人證件服務站、婚姻登記處及出生登記處，與旅行證件申請服務一同位於總部2樓。而優秀人才及內地居民組則位於總部6樓。



料每日服務維持6500人次



現場有10多個申請櫃位和3個繳費處，亦設有10部自助機申請個人證件。申請人通過身份驗證，拍攝或掃描照片，再輸入資料並核對，繳費後便完成程序。大樓另設有4部機器讓申請人自助領取證件。入境處處長郭俊峯昨日亦有到場視察。



郭俊峯表示，截至11日早上10時，大約400人次使用服務，運作大致暢順，灣仔舊總部每日約有6500人次使用服務，預計未來新總部服務人次會相若，新大樓距離將軍澳港鐵站只需數分鐘步行路程，當市民習慣和適應後，相信會樂於到將軍澳使用服務。他亦提到，當局申請撥款68億元興建新總部，最終沒超支，新總部設計新穎，採用玻璃透光設計，陽光照射下令環境更佳，婚姻登記處設有打卡位讓新人拍照，總部內的櫃台將會視乎客量開啟，有需要亦會申請調配更多人手應付。除了親自提交申請，入境處很多服務都能透過電子化方式處理，包括電子簽證、網上辦理出生登記、網上申請特區護照服務等，有信心能為市民提供更好的服務。

