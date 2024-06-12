﻿李家超：不干預法院審訊是香港基因

中評社北京6月12日電／據大公報報導，已辭任特區終審法院非常任法官的岑耀信近期就香港法治發表個人意見。終審法院首席法官張舉能昨日表示，不應輕率指控法官的裁決受到或可能受到政治或其他外來考慮影響。香港大律師公會重申，對司法機構獨立運作有絕對信心。



行政長官李家超強調，特區政府從未，亦不會容許任何人干預香港法官審訊。法院一直進行獨立審判，不受任何干涉，他強調，不干預法院審訊案件是香港的基因。＼大公報記者 龔學鳴



終審法院首席法官張舉能昨日發表聲明表示，不會評論其他人對有關案件的意見，同時指出不應輕率指控法官的裁決受到或可能受到政治或其他外來考慮影響。他強調，所有級別的法官均應恪守司法誓言，公正及獨立地按照法律和證據對案件作出裁決，並認為他們確實如此。張舉能還表示，任何指稱法官的裁決受到或可能受到政治或其他外來考慮影響的說法，都屬嚴重指控，必須理據具體且充分，絕不應輕率作出。



大律師公會：對司法機構獨立運作有信心



香港大律師公會重申，對司法機構獨立運作有絕對信心，並促請公眾支持法官的工作及任何維護香港法治及保障司法獨立的努力。



行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者指出，法官的專業在於知識和經驗，並不在政治方面。他們可以有個人的政治取向，但並非其專業。法官的專業是按法律原則及證據，正確詮釋法例，不論其個人對法例有任何政治看法，非由其政治立場出發。



辭任法官岑耀信言論前後矛盾

